Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de voleibol masculino Filipinas 2025

    Ya están definidos los cruces de los cuartos de final del Mundial de Voleibol masculino Filipinas 2025.

    El Mundial de Voleibol se ha expandido a 32 selecciones y tendrá su primera edición con esa cantidad de equipos este mes en Filipinas. El Mundial 2025 será la edición número 21 del torneo en el que Italia, su máximo ganador entre los países aún existentes (ganó 4, mientras que la extinta Unión Soviética conquistó 6) defiende su corona. 

    En 2022, el equipo italiano cortó con la hegemonía que compartían Brasil y Polonia en los Mundiales de este siglo, pero ahora deberá revalidarlo en suelo asiático frente a todas las potencias del vóley internacional. 

    Argentina, Cuba, Colombia y Chile son la presencia hispanohablante en este torneo por el que también estarán Brasil, Estados Unidos y Canadá como representantes de América. Para Colombia es su primera participación en la historia; junto al local, Filipinas, son los únicos debutantes que jugarán este Mundial, mientras que Chile regresa luego de 43 años.

    A continuación, conoce todos los resultados de los octavos de final del Mundial de Voleibol 2025.

    Formato, sede y fechas del Mundial de Voleibol 2025

    El Mundial de Voleibol 2025 se jugará en Filipinas, entre el 12 y el 28 de septiembre. Las sedes serán Pásay (SM Mall of Asia Arena) y Ciudad Quezón (Araneta Coliseum), dentro del área metropolitana de Manila.  

    El torneo tiene a 32 selecciones participantes, separadas inicialmente en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona avanzan a los octavos de final. Luego se disputarán cruces de eliminación directa hasta definir al campeón.

    Octavos de final del Mundial de Voleibol 2025

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

    LlaveHoraCruceRes.
    Sábado 20 de septiembre
    19:00Polonia vs. Canadá3-1 (25-18, 23-25, 25,20 y 25-14)
    24:30Turquía vs. Países Bajos3-1 (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19)
    Domingo 21 de septiembre
    34:30Argentina vs. Italia0-3 (23-25, 20-23 y 22-25)
    49:00Bélgica vs. Finlandia3-0 (25-21, 25-17 y 25-21)
    Lunes 22 de septiembre
    59:00Estados Unidos vs. Eslovenia3-1 (19-25, 25-22, 25-17 y 25-20)
    64:30Bulgaria vs. Portugal3-0 (25-19, 25-23 y 25-13)
    Martes 23 de septiembre
    73:30Túnez vs. República Checa0-3 (19-25, 18-25 y 23-25)
    88:00Serbia vs. Irán2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 9-15)

    Cuartos de final del Mundial de Voleibol 2025

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

    LlaveHoraCruceRes.
    Miércoles 24 de septiembre
    98:00Polonia vs. Turquía 
    103:30Italia vs. Bélgica 
    Jueves 25 de septiembre
    11A confirmarEstados Unidos vs. Bulgaria 
    12A confirmarRep. Checa vs. Irán 

    Semifinales del Mundial de Voleibol 2025

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

    LlaveHoraCruceRes.
    Sábado 27 de septiembre
    13A confirmarGanador 9 vs. Ganador 10 
    14A confirmarGanador 11 vs. Ganador 12  

    Tercer puesto del Mundial de Voleibol 2025

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

    Día y horaCruceRes.
    28 de septiembre, 2:30Perdedor 13 vs. Perdedor 14 

    Final del Mundial de Voleibol 2025

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

    Día y horaCruceRes.
    28 de septiembre, 6:30Ganador 13 vs. Ganador 14 

