Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de voleibol masculino Filipinas 2025

Ya están definidos los cruces de los cuartos de final del Mundial de Voleibol masculino Filipinas 2025.

El Mundial de Voleibol se ha expandido a 32 selecciones y tendrá su primera edición con esa cantidad de equipos este mes en Filipinas. El Mundial 2025 será la edición número 21 del torneo en el que Italia, su máximo ganador entre los países aún existentes (ganó 4, mientras que la extinta Unión Soviética conquistó 6) defiende su corona.

En 2022, el equipo italiano cortó con la hegemonía que compartían Brasil y Polonia en los Mundiales de este siglo, pero ahora deberá revalidarlo en suelo asiático frente a todas las potencias del vóley internacional.

Argentina, Cuba, Colombia y Chile son la presencia hispanohablante en este torneo por el que también estarán Brasil, Estados Unidos y Canadá como representantes de América. Para Colombia es su primera participación en la historia; junto al local, Filipinas, son los únicos debutantes que jugarán este Mundial, mientras que Chile regresa luego de 43 años.

A continuación, conoce todos los resultados de los octavos de final del Mundial de Voleibol 2025.

Formato, sede y fechas del Mundial de Voleibol 2025

El Mundial de Voleibol 2025 se jugará en Filipinas, entre el 12 y el 28 de septiembre. Las sedes serán Pásay (SM Mall of Asia Arena) y Ciudad Quezón (Araneta Coliseum), dentro del área metropolitana de Manila.

El torneo tiene a 32 selecciones participantes, separadas inicialmente en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona avanzan a los octavos de final. Luego se disputarán cruces de eliminación directa hasta definir al campeón.

Octavos de final del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Llave Hora Cruce Res. Sábado 20 de septiembre 1 9:00 Polonia vs. Canadá 3-1 (25-18, 23-25, 25,20 y 25-14) 2 4:30 Turquía vs. Países Bajos 3-1 (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19) Domingo 21 de septiembre 3 4:30 Argentina vs. Italia 0-3 (23-25, 20-23 y 22-25) 4 9:00 Bélgica vs. Finlandia 3-0 (25-21, 25-17 y 25-21) Lunes 22 de septiembre 5 9:00 Estados Unidos vs. Eslovenia 3-1 (19-25, 25-22, 25-17 y 25-20) 6 4:30 Bulgaria vs. Portugal 3-0 (25-19, 25-23 y 25-13) Martes 23 de septiembre 7 3:30 Túnez vs. República Checa 0-3 (19-25, 18-25 y 23-25) 8 8:00 Serbia vs. Irán 2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 9-15)

Cuartos de final del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Llave Hora Cruce Res. Miércoles 24 de septiembre 9 8:00 Polonia vs. Turquía 10 3:30 Italia vs. Bélgica Jueves 25 de septiembre 11 A confirmar Estados Unidos vs. Bulgaria 12 A confirmar Rep. Checa vs. Irán

Semifinales del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Llave Hora Cruce Res. Sábado 27 de septiembre 13 A confirmar Ganador 9 vs. Ganador 10 14 A confirmar Ganador 11 vs. Ganador 12

Tercer puesto del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Día y hora Cruce Res. 28 de septiembre, 2:30 Perdedor 13 vs. Perdedor 14

Final del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Día y hora Cruce Res. 28 de septiembre, 6:30 Ganador 13 vs. Ganador 14

Hender «Vivo» González

Con información de The Sporting News