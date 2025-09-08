Así es el repechaje que jugarán La Vinotinto o Bolivia para clasificar a la Copa Mundial de 2026

Venezuela y Bolivia enfrentan momentos cruciales en la lucha por el repechaje en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 están llegando a su punto final, tanto Venezuela cómo Bolivia enfrentan momentos cruciales en la lucha por repechaje.

El reglamento ha cambiado un poco, ahora la vía para conseguir uno de los últimos dos boletos a la Copa del Mundo se disputa con un mini torneo, donde participarán una de las dos selecciones de Conmebol, dos de la Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África) y otra de la OFC (Oceanía).

Una forma distinta como ocurrió en el 2022, que se enfrentaron en duelos directos Conmebol vs. AFC y Concacaf vs. OFC, ahora el panorama a cambiado. Ya que de las seis selecciones clasificadas al torneo, las cuatro de peor ranking comenzarán en una instancia de semifinal, en tanto que las dos mejores directamente esperarán que se definan.

Y los equipos que resulten ganador en semis, se enfrentarán a los que estuvieron en espera. Esos dos ganadores tendrán el cupo para el Mundial

¿Donde se jugará este mini torneo?

Esta competición se llevará a cabo en México (Monterrey y Guadalajara), en la fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026.

