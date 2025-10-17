Asesinan a un funcionario de la PNB en Valencia

Asesinan a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un lamentable y violento suceso ocurrido en el estado Carabobo. La víctima, identificada como Derwin José Linares, un oficial de apenas 22 años de edad, fue fatalmente agredido por individuos desconocidos mientras se encontraba franco de servicio, es decir, fuera de sus horas laborales.

El trágico incidente tuvo lugar en el barrio Santa Teresa, específicamente en el sector Periférico La Candelaria, en la parroquia Miguel Peña de Valencia. Linares se había trasladado a esta zona con el propósito de concretar una cita personal, ya que, según las investigaciones preliminares, había acordado encontrarse con una mujer a la que conoció a través de la red social Facebook.

Una vez en el lugar, la situación se tornó violenta. El joven oficial fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. La intención manifiesta de los delincuentes era el robo de sus pertenencias. Sin embargo, de manera brutal y sin mediar, le propinaron dos impactos de bala que le causaron la muerte de forma inmediata. Su cuerpo quedó tendido en plena calle, un claro testimonio de la inseguridad que azota la zona.

Tras confirmarse el homicidio, el área fue rápidamente acordonada por distintos cuerpos de seguridad del estado. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las pesquisas de rigor. Las autoridades ahora trabajan intensamente para esclarecer el caso, determinar si el encuentro social fue una trampa y dar con la identificación y captura de los dos homicidas motorizados.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB

Con extractos de Notitarde

