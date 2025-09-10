Asesinan a secretario de la alcaldía en Valle del Cauca mientras veía el Venezuela Vs Colombia

En la noche del martes 9 de septiembre, José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado a tiros mientras veía el partido de fútbol entre Venezuela y Colombia en el parque principal del municipio. Las autoridades informaron que la víctima murió en el lugar de los hechos y que otra persona que lo acompañaba resultó herida.

La Gobernación del Valle del Cauca confirmó el suceso y anunció medidas para hacer frente a la situación. Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanny Yule, lamentó el asesinato y pidió una investigación urgente.

A través de su cuenta de X, Yule describió a Jiménez como una persona dedicada al bienestar de las comunidades y rechazó categóricamente la violencia, expresando su solidaridad con la familia y la comunidad de Pradera.

Perfil de la víctima

José Dorien Jiménez, de 46 años, era abogado con especialización en desarrollo humano y organizacional. Antes de ser secretario de Gobierno, fue concejal de Pradera por el Partido Conservador Colombiano entre 2020 y 2023. Su trayectoria política en la región se extendía por varios años, participando en campañas políticas del mismo partido.

