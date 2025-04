Aseguran que 75% de los venezolanos detenidos en El Salvador no tienen antecedentes penales

Al menos 75% de los venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador y recluidos en el Centro de Reclusión contra el Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad para pandilleros, no tienen antecedentes penales. Así lo reveló una investigación realizada por el popular programa de televisión estadounidense 60 Minutes, que se encuentra al aire desde 1968.

Pese a que la Administración de Donald Trump ha publicado muy poca información sobre los deportados, documentos internos del gobierno obtenidos por el programa y registros públicos comprobaron que la mayoría de los ciudadanos enviados a prisión en El Salvador no presenta antecedentes penales aparentes ni cargos penales.

Solo 22% de los venezolanos en el Salvador tiene antecedentes

Durante la transmisión del programa el domingo 6 de abril, los investigadores aseguraron que cotejaron los documentos internos con expedientes judiciales nacionales e internacionales, informes de prensa y registros de arrestos, y «no se pudo encontrar antecedentes penales para 75% de los venezolanos que se encuentran actualmente en prisión en El Salvador».

El gobierno de Trump afirma que el hecho de que los migrantes no tengan antecedentes penales no significa que no pertenezcan a una pandilla ni que no sean peligrosos. Thomas Douglas Homan, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, alegó que los agentes de inmigración dedicaron horas a realizar rigurosos controles a cada uno de los hombres para confirmar que fueran miembros del Tren de Aragua.

En el informe del programa concluye que al menos 22% de los hombres de la lista sí tienen antecedentes penales en Estados Unidos o en el extranjero. La mayoría de los delitos no son violentos, como robo, hurto en tiendas y allanamiento de morada. Mientras que aproximadamente una docena están acusados ​​de delitos más graves, como asesinato, violación, agresión y secuestro. En solo 3% de los deportados no está claro si poseen antecedentes penales.

Gobierno de Trump responde: «Son terroristas»

En respuesta a los hallazgos de 60 Minutes, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que muchas de las personas sin antecedentes penales «son en realidad terroristas, violadores de derechos humanos, pandilleros y otros; simplemente no tienen antecedentes penales en Estados Unidos».

Con información de NAD.