Ascensor de la Torre Orinoco del Ministerio Público retoma servicio

Después de aproximadamente diez años inactivo, el ascensor de la Torre Orinoco del Ministerio Público ha vuelto a funcionar, brindando un respiro y comodidad a usuarios, abogados y trabajadores. La reactivación fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Fiscal General de la República, el Fiscal Superior del estado Lara y el alcalde del Municipio Iribarren.

La noticia fue recibida con beneplácito por quienes a diario acuden a las distintas fiscalías ubicadas en los pisos superiores de la torre. Una usuaria, entrevistada por el equipo de Noticias Barquisimeto, compartió su alivio: «Tengo año y medio viniendo a la Torre Orinoco a la Fiscalía y era más que todo por el proceso de mi esposo, que es adulto mayor e hipertenso; sufría mucho para poder llegar a la Fiscalía 7ma y a la 10ma. Agradecidos ante todo con Dios».

Abogados con años de experiencia en el oficio también expresaron su gratitud. Uno de ellos, con más de una década de práctica, afirmó: «Primera vez que me voy a montar en el ascensor, agradezco mucho porque venimos acá todos los días». Otro profesional del derecho manifestó su sorpresa y satisfacción: «Estoy sorprendido que está funcionando, tenía mucho tiempo que no funcionaba y es un equipo sumamente importante no solo para nosotros los abogados, sino para todos los usuarios que van a los pisos altos. Era algo que nos tenía bastante cansados subir las escaleras porque tenemos que venir todos los días a nuestras actividades; ahora vamos a trabajar más cómodos».

La puesta en marcha de este ascensor es vista como un avance significativo para la comunidad jurídica y la ciudadanía en general. Un abogado destacó que «la instancia judicial se lo merecía. Queremos agradecer al Fiscal General, al Fiscal Superior, que se ha avocado con las autoridades del estado Lara, porque es un logro y un beneficio que estaba en tardanza, porque aquí se recibe al usuario en busca de justicia. Me siento contento de este beneficio para la colectividad larense».

La reactivación de esta infraestructura vital no solo mejora la accesibilidad, sino que también dignifica el acceso a la justicia para todos los ciudadanos en Barquisimeto.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto