Asamblea Nacional discutirá Ley del Uso del Financiamiento de las ONG este martes

Este martes la Asamblea Nacional (AN), llevará en primera discusión el proyecto de Ley del uso del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El pasado miércoles 18 de enero, el diputado y primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante el programa semanal Con el Mazo Dando, informó que iba a presentar un proyecto de ley que regule a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

«La semana que viene vamos a introducir ante la Asamblea Nacional, una propuesta de ley que regule financiamiento, funcionamiento y uso de las llamadas ONG´s. Para ver de dónde viene esa plata, porque a través de estas ONG’s conspiran contra el país. El que no la debe la teme».

Igualmente, Cabello destacó que es importante conocer de dónde provienen los recursos que utilizan estas organizaciones. Al tiempo que aseguró que las ONG, son instrumentos del imperialismo. «Las organizaciones no gubernamentales no dependen del Estado y es verdad que no dependen del venezolano, pero sí del gringo».

El diputado, señaló que este proyecto de ley irá a consulta pública y espera que los dueños de las ONG asistan, «porque tienen que ponerse a derecho todas».

Otro orden del día

Entre otros puntos del día, también se llevará en segunda discusión el proyecto de Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad. Y el proyecto de Acuerdo en Conmemoración al 65° Aniversario de la Rebelión Cívico Militar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

