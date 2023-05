Asamblea Nacional designa comisión especial para atender víctimas del Triángulo del Este en Barquisimeto

Este miércoles las víctimas del “Grupo Hispania” en el “Triángulo del Este” de Barquisimeto, acudieron a la Asamblea Nacional y tuvieron el derecho de palabra ante la Comisión Especial para atender las denuncias por “estafas inmobiliarias” en todo el país, presidida en este momento por el Diputado Pedro Carreño.

Sandra García, La Presidenta de la Asociación Civil “Quiero Mi Inmueble”, acudió al Palacio Federal Legislativo junto a dos representantes del Comité de Víctimas del Triángulo del Este, donde además de hacer las respectivas denuncias que ya son de conocimiento público en la sociedad larense, pidieron una pronta solución a la problemática que ya tiene más de una década.

“Fuimos a la Asamblea Nacional a ratificar nuestra denuncia que ya hemos hecho ante las instituciones del estado y donde el Poder Legislativo puede ser un mediador de esta problemática de estafa donde hay más de 600 familias perjudicadas”, resaltó García.

La Presidenta de “Quiero Mi Inmueble”, destacó que expusieron la situación y señalaron el retardo procesal que existe con respecto a esta estafa inmobiliaria: “Hay acusados, hay imputados, pero aún no se da la apertura de juicio. Por lo tanto, hemos sido víctimas también del sistema de justicia por el retardo procesal”, explicó.

García junto a los representantes, solicitaron a la (AN), crear una comisión especial para atender a las víctimas del “Triángulo del Este”. Dicha solicitud fue aprobada de inmediato y la misma estará encabezada por la Diputada Carolina García y el Diputado Rigel Sergent, en compañía del parlamentario Julio Chávez, quien ha sido consecuente en la defensa de las víctimas.

Además, acordaron que, en el lapso de un mes continuo, esta comisión visitará las obras del Triángulo del Este para así preparar un expediente y presentarlo en la plenaria: “Ellos tomarán las decisiones que correspondan para ayudar a las víctimas. También les pedimos interceder ante el retardo procesal que existe y recibimos el compromiso de hacer las averiguaciones”, aseguró García.

Hacen un llamado ante el silencio del Gobernador de Lara y el Alcalde de Iribarren

Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial del Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira y del Alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, por esta problemática, donde ya hubo comentarios por parte de la Asamblea Nacional y del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren.

“Ayer mismo (miércoles) se elevó esa voz de protesta por parte de las víctimas. De cómo el estado, es decir la administración regional y municipal ha sido tan indolente en esta situación que es pública, notoria y visible. ¿Por qué tanto silencio por parte de la Gobernación y la Alcaldía? Cuando incluso la Alcaldía es doliente de esta situación porque a cambio de esos terrenos, la Alcaldía iba a recibir la construcción por parte de esta empresa de lo que era el Centro de Convenciones de la ciudad de Barquisimeto y no lo recibió”, apuntó García.

Seguidamente, informaron que en reiteradas ocasiones han solicitado reunirse con la máxima autoridad local y regional, sin recibir respuesta positiva por ninguna de las partes.

“Esperamos que con esta comisión especial que venga. Las autoridades estadales y municipales se pongan a tono con esta situación y se avoquen a ayudarnos”, manifestó la presidenta de “Quiero Mi Inmueble”.

Rechazaron declaraciones de la AC Paseo La Castellana

Recientemente, la Asociación Civil “Paseo La Castellana”, manifestó a esta redacción que, de entregárseles los edificios, ellos junto a un grupo de propietarios se encargarían de terminar las obras con pulmón propio, y García junto a las víctimas, estuvieron en desacuerdo.

“Cada quien puede decir lo que considere, pero ahí hay una denuncia penal cercana a juicio donde hay medidas cautelares como la prohibición de enajenar y gravar. Pero lo más grave es que ellos digan que mantienen contacto con Juan Andrés Blavia Gómez”, señaló García, calificando de irresponsables estas declaraciones.

Finalmente, hizo el llamado a Blavia a regresar al país: “Si él dice que ya no tiene nada ¿Por qué no viene a Venezuela? Y si ellos mantienen contacto con este señor que es el estafador principal. ¿Por qué no hay solución para los demás?”, acotó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto