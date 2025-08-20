Asamblea Nacional cierra filas con la defensa de la soberanía: «Las amenazas y noticias falsas contra Venezuela son narrativas fracasadas»

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, denunció que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos forman parte de una «matriz instalada» que incluye la guerra psicológica y cognitiva.

Este miércoles, en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los diputados debatieron sobre el Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía y la protección del territorio venezolano. Este proyecto, presentado por la diputada Tania Díaz, busca reafirmar la integridad territorial y la autonomía de Venezuela frente a las amenazas externas.

«Todo lo que en este momento está rodando por la mediática internacional, todas las amenazas, los chantajes, las noticias falsas y las narrativas inventadas no es sino una narrativa reciclada y fracasada contra Venezuela», declaró la diputada.

Díaz enfatizó que «todos los mensajes del imperio son una estrategia de propaganda que busca horadar la dignidad nacional». Además, añadió que se utiliza «el linchamiento moral del liderazgo revolucionario para aniquilar el imaginario nacional e internacional de las grandes victorias que hemos conquistado como país libre».

Asimismo, el diputado opositor, secretario general nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, rechazó la intromisión de EE.UU. en los asuntos internos de Venezuela y condenó la amenaza de invadir militarmente al país. «Llegamos a la conclusión de que hay méritos o razones para invadir políticamente, militarmente a Venezuela y eso no debe aceptarlo ningún venezolano», afirmó el parlamentario.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, también se pronunció en contra del intervencionismo. «Le decimos al imperio norteamericano que en Venezuela hay más de 30 millones de convicciones y un pueblo dispuesto a defender todo lo que somos como región», afirmó.

Infante resaltó que «en Venezuela se han dado 34 elecciones y 6 elecciones de Consulta Popular, en medio de una revolución profundamente humanista». Afirmó que «tenemos la Constitución más humanista del globo terráqueo» y denunció que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos forman parte de una «matriz instalada» que incluye guerra psicológica y cognitiva.

El primer vicepresidente de la AN también criticó el enfoque del intervencionismo en relación al narcotráfico, señalando que «esto se justifica al combate de los carteles de la droga» y mencionó el caso del Tren de Aragua como parte de un expediente fabricado. «Somos un pueblo valiente que defiende a nuestros líderes», aseguró.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión