Asamblea Nacional aprueba Comisión Preliminar con 11 diputados para nombramiento de nuevo CNE

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría la conformación de la Comisión Preliminar que definirá el Comité de Postulación para la elección de la nueva rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luego de la renuncia de la directiva del Poder Electoral conformada por el presidente Pedro Calzadilla, además de los miembros y suplentes, Alexis Corredor, Leonel Parica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saul Bernal y Francisco Garcés, el Parlamento definió que dicha Comisión Preliminar estará conformada por 11 diputados:

Giuseppe Alessandrello

Desiré Santos Amaral

José Gregorio Correa

Cilia Flores

Nosliw Rodríguez

Didalco Bolívar

José Villarroel García

Luis Augusto Romero

Miguel Salazar Rodríguez

Ricardo Sánchez

Gloria Castillo



Durante la sesión ordinaria el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, emplazó con urgencia el nombramiento de las nuevas autoridades. “Debe salir de manera urgente la conformación de un nuevo CNE como está establecido en la Ley y la Constitución. No podemos permitir que algún tipo de evento adverso atente contra una responsabilidad fundamental que esta AN tiene, que es la conformación de los poderes públicos”.

Con información de Globovisión