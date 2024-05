Asamblea Nacional aprobó proyecto de acuerdo en conmemoración del Día del Trabajador

El diputado Will Rangel invitó a los parlamentarios a participar en la movilización que se realizará este 1 de mayo.

Este martes, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron por mayoría calificada el proyecto de acuerdo en conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador.

El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Will Rangel, quien recordó que la Ley Orgánica de los Trabajadores, aprobada en 2012 por el comandante Hugo Chávez, fue producto de más de 22.000 propuestas presentadas por la clase obrera.

“Vamos a las calles con nuestras fuerzas, vamos a las calles a marchar con el primer presidente obrero de este país, con el primer presidente chavista (…) Nosotros si tenemos motivos extraordinarios para salir a las calles de mañana. Iremos a las calles a decirle al mundo entero que los trabajadores tenemos un proyecto, una historia, un presidente obrero”, recalcó Rangel durante su participación en la sesión ordinaria.

En este sentido, invitó a los diputados a participar en la movilización que se llevará a cabo este miércoles, el cual saldrá desde Petróleos de Venezuela (PDVSA), en respaldo al presidente Nicolás Maduro.

“Nosotros decimos que contra el bloqueo y por el socialismo, Nicolás Maduro es nuestra esperanza. Por eso lo vamos a ratificar en esa marcha y de cara a los 70 años del presidente Hugo Chávez, nosotros ratificaremos al primer presidente obrero, chavista y que va a garantizar la lucha de los trabajadores”, puntualizó.

En este sentido, destacó el trabajo realizado por el Gobierno Nacional para hacerle frente a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) contra el país, y así ir recuperando el estado de bienestar de los trabajadores.

Por su parte, la diputada Egle Sánchez rechazó la postura tomada por la bancada de oposición, la cual arremetió contra el Gobierno Nacional, pese a que desde la derecha, se ha solicitado las sanciones contra el país, lo que ha afectado directamente a la economía.

Recordó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro realizó 24 aumento de salarios a la clase obrera, por lo que exigió a la derecha a respetar a las y los trabajadores.

“Hay que respetar a la clase obrera, este país está siendo atacado por el gobierno de EE.UU. El presidente Maduro en su gobierno ha aumentado más de 24 salarios a la clase obrera, y esa burguesía que ustedes representan se puso de acuerdo con los empresarios para joder a los trabajadores, esa es la verdad”, puntualizó la parlamentaria.

Al respecto, recalcó que fueron las medidas coercitivas impuestas por EEUU que llevaron el salario a una situación grave, y que ha sido la clase obrera la que ha resistido y trabajado por la recuperación del país.

“Los trabajadores que estamos en la fábrica, sabemos la situación que estamos viviendo, mientras ustedes no saben, no saben lo que le está pasando a la clase obrera, no saben los esfuerzos que han hecho para resistir lo que el imperio norteamericano nos está haciendo”, aseveró.

Información de: ÚN