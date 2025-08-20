Asamblea Nacional (AN) discutirá este miércoles Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía

En la plenaria de este 20 de agosto contemplada para las 11:00 de la mañana, también estará sobre la mesa el nombramiento de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales.

La Asamblea Nacional (AN) discutirá este miércoles en sesión ordinaria tres puntos en el orden del día, entre ellos la discusión del Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio y las instituciones venezolanas.

Este proyecto de acuerdo busca reafirmar la integridad territorial y la autonomía de Venezuela frente a las amenazas o injerencias externas y tiene como objetivo principal fortalecer las instituciones del Estado venezolano, así como garantizar la seguridad de la nación.

Los parlamentarios, como segundo punto, considerarán la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la autorización de la AN para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y continuar el enjuiciamiento al diputado principal por el estado Mérida, Julio César Torres Molina.

Mientras que, en un tercer punto, se realizará el nombramiento de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales, de conformidad con lo consagrado en el artículo 270 de la Constitución de Venezuela.

