Asaltaron a Valentina Quintero en Los Palos Grandes, Chacao (+Video)

Este martes, la periodista Valentina Quintero fue víctima de un robo en Los Palos Grandes, municipio Chacao del estado Miranda.

A través de su cuenta en Instagram, relató que estaba estacionada dentro de su vehículo cuando dos personas a bordo de una moto le consultaron una dirección. Luego le gritaron que les entregara la cadena de oro y el dinero que tenía en su billetera.

Quintero destacó que se sintió insultada y despreciada cuando el delincuente se refirió a ella como “vieja“, situación que desencadenó una reacción inesperada, pues arrancó el vehículo pese a que el asaltante le advirtió que dispararía si avanzaba.

“Estaba estacionada en Los Palos Grandes con el carro prendido hablando por teléfono. Se pararon unos tipos en una moto y tranqué el celular para ver qué era lo que querían. Abrí el vidrio y me pidieron una dirección. La expliqué y de repente, sin ninguna transición, “dame la cadena vieja”. Me la arranqué y me dicen que el dije se cayó. Después, “dame los reales y busco el portamonedas y saco 10 dólares que es lo que veía allí y dicen de seguro tienes más vieja, tú no quieres que te mate. Muy belicosos. Entonces yo llego y saqué 100 dólares que efectivamente tenía”.

Igualmente, Valentina Quintero afirmó que no entendía lo que ocurría y aseguró que le tocaron unos malandros “tapa amarilla”.

“Estoy convencida de que soy tan sortaria que me tocaron unos malandros tapa amarilla, porque nunca me pidieron el celular“.

Pronunciamiento de las autoridades

Por su parte, el alcalde del Municipio Chacao, Gustavo Duque, se pronunció al respecto y dijo que investigan el caso y serán revisados los videos de cámaras de seguridad. Se espera que los delincuentes que cometieron el robo contra Valentina Quintero en Los Palos Grandes, sean identificados en las próximas horas.

“Vecinos, nuestro equipo de Investigaciones Penales atendió el caso de nuestra vecina @valendeviaje. Estas situaciones son excepciones en nuestro municipio. No es frecuente que ocurran estos delitos, este fue en la frontera con el municipio Sucre, ya estamos actuando“.

Finalmente, en el video publicado por el Alcalde, se observa que un motorizado, en compañía de un parrillero, quienes se devuelven para atacar a Quintero.

Con información de Venezuela News