Aryna Sabalenka ¡La número uno del mundo lo hizo de nuevo! ha grabado su nombre en la historia al vencer a la estadounidense Amanda Anisimova en una final épica del US Open. En la mítica cancha Arthur Ashe, la tenista bielorrusa demostró por qué es la fuerza dominante del tenis, superando a su rival en un partido que mantuvo a todos al borde de sus asientos.

Un Partido de Élite

El encuentro arrancó con una Sabalenka arrolladora, que se llevó el primer set con un cómodo 6-3, mostrando la precisión y potencia que la caracterizan.

¡Aryna Sabalenka Conquista el US Open y se Consolida como la Reina del Tenis!

Sin embargo, el segundo set fue un verdadero drama. Anisimova, apoyada por un público neoyorquino que soñaba con la victoria de su tenista local, resurgió con un juego agresivo, poniendo en aprietos el servicio de Sabalenka y amenazando con un batacazo. La tensión se apoderó de la cancha.

El set decisivo se fue a un emocionante tie-break, donde ambas jugadoras se entregaron por completo. Cada punto era una batalla, y el suspenso era palpable. La habilidad de Sabalenka prevaleció en los momentos cruciales, cerrando el set 7-6 y el partido con un golpe de autoridad.



El Reinado de Sabalenka

Con esta victoria, Sabalenka no solo se alzó con el título del US Open, sino que sumó su cuarto trofeo de Grand Slam, consolidando su leyenda. Este año de ensueño para la bielorrusa la vio también consagrarse en el Abierto de Australia en una final electrizante contra Madison Keys, y reinar en Roland Garros tras derrotar a Coco Gauff

La monarca del tenis ha demostrado una vez más su jerarquía y su capacidad para superar la adversidad en los momentos más tensos, dejando claro que su nombre será recordado en la historia del tenis femenino.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto