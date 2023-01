Arquidiócesis de Barquisimeto se pronuncia ante «los ataques públicos» recibidos por Monseñor Víctor Hugo Basabe

Este jueves 19 de enero, la Arquidiócesis de Barquisimeto emitió un comunicado del Clero de Barquisimeto ante los ataques públicos a través de diversos medios e instituciones dirigidos contra la persona de Monseñor Víctor Hugo Basabe.

En el mismo, el clero resaltó que en plena comunión con el papa Francisco, su condición de pastores no los exime ni separa, de la realidad que padecen el pueblo diariamente.

Leer también: Feligreses se alistan para conmemorar a la virgen de Altagracia en su edición 139 en Quíbor estado Lara

Reconocen, el libre ejercicio, derecho democrático y constitucional de expresar sus opiniones en torno a la realidad de un país que es inocultable y afirman que el deber de los ministros y demás miembros de la iglesia católica es iluminar la realidad venezolana, desde las exigencias de justicia y dignidad, bajo la palabra de Dios y defender a los más débiles.

Por su parte, Monseñor Víctor Hugo Basabe, por medio de su cuenta de twitter señaló,

«Les pido no se dejen ganar por falsos rumores. Yo estoy bien, tranquilo en todos los sentidos y disfrutando de la libertad de los hijos de Dios. El Único que me ha hecho su prisionero desde hace tiempo es el Corazón de Jesús a quien sirvo y me sostiene».

COMUNICADO #19Ene Comunicado del Clero de Barquisimeto ante los ataques públicos a través de diversos medios e instituciones dirigidos contra la persona de Monseñor Víctor Hugo Basabe. #ProfetaDeLaVerdad#ArquidiocesisDeBarquisimeto pic.twitter.com/AiFYi2xbuE — Arquidiócesis de Barquisimeto (@ArquiBQTO) January 19, 2023

Zuleydy Márquez / NB