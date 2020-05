Armando Galarraga exige a la Major Leage reconocer su juego perfecto, un error muy recordados por parte de un umpire ocurrido en la temporada 2010.

Fue Jim Joyce quien decretó quieto de forma equivocada a un corredor en primera base, lo cual le costó un juego perfecto a Galarraga.

Lo más doloroso para el pelotero es que fue con dos outs en la novena entrada, en esos tiempos el sistema de repetición de jugadas en la MLB solo se utilizaba para jonrones dudosos.

Armando Galarraga exige a la Major Leage reconocer su juego perfecto. El pelotero piensa que es momento que la MLB admita su error.

«Sigo pensando que la MLB me debe dar el partido perfecto, ya que lo logré. No entiendo para que esperar tanto tiempo y admitir el error. No quiero que cuando me muera es que digan que ese fue un juego perfecto», fueron algunas de las palabras del venezolano a el portal The Athletic.

A Joyce le tomó menos de 24 horas verificar su error. Tras casi una década, Galarraga continua esperando que la MLB entre en razón.

El rostro boquiabierto de Galarraga y los ademanes desesperados de Cabrera fueron el primer ejemplo de incredulidad. Se había hecho historia, no de la buena.

Galarraga tuvo el infortunio de lanzar su juego perfecto en 2010 y no cuatro años después, cuando se implementó el sistema de repetición instantánea.

Galarraga no lanza en la MLB desde la campaña 2012. En total, en la historia de la MLB, se han conseguido 23 juegos perfectos.

Ya veremos si el alto mando del béisbol decide darle en algún momento el número 24 al oriundo de Cumana en Venezuela.

Información: Líder En Noticias