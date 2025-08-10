Arianna Prieto y Zackdhyel Montoya portaron el tricolor: Venezuela ondeó su bandera en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Arianna Prieto y Zackdhyel Montoya portaron el tricolor nacional en Paraguay .

La ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, se efectuó en el Estadio Defensores del Chaco en la capital de Paraguay, el cual dió inicio con un grupo de bailarines y fuegos artificiales.

Posteriormente,se realizó la presentación de las autoridades como el Presidente Santiago Peña y la Primera Dama Leticia Ocampos, el Presidente de los Panam Sports Neven Ilic, el Presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez.

Así mismo, se llevó a cabo la entonación del Himno Nacional Paraguayo, seguido del desfile de las delegaciones de los 41 países participantes, donde Venezuela ondeó la bandera nacional, los responsables de portar el estandarte patrio fueron los atletas: Ariana Prieto de esgrima y Zackdhyel Montoya de gimnasia de trampolín, quienes lo hicieron por los abanderados electos por el país Todo por mi Bandera: Marena Juncosa y Brian Ruíz.

“Siento una felicidad tan grande de estar representando a mi país en estos panamericanos junior» expresó Zackdhyel Montoya.

También desfilaron la Presidenta del Comité Olímpico Venezolano Maria Soto, la Secretaria General Katiuska Santaella, la Jefa Misión del país Zobeira Hernández, además del vice ministro del deporte Henyelberth Herrera y la Directora Técnica Yarelis Santos.

“Ya los nuestros están preparados para este gran espectáculo y desde mañana demostrar en cada uno de los escenarios de qué están hechos y a qué venimos, así que vamos Venezuela, apoyar a nuestros chicos y chicas en este gran evento” señaló la Presidenta del COV María Soto.

Un impactante show de drones, se destacó durante el evento. En el cielo, se proyectaron símbolos paraguayos como el Escudo Nacional, el León Guaraní y el Tereré, entre otros.

El país participará con 166 atletas en 21 deportes y 31 disciplinas deportivas en la cita multidisciplinaria, donde darán todo por mi bandera desde el 09 al 23 de Agosto en la justa deportiva paraguaya.

Finalmente este 10 de Agosto del presente año los criollos comenzarán su participación en diferentes disciplinas deportivas como: ciclismo de MTB, ciclismo BMX freestyle , ciclismo de ruta, tiro deportivo, tiro con arco, natación, judo, skateboarding, esgrima, bádminton.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder