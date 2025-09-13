Argentina se alinea en la ONU a EEUU. e Israel, apoyando genocidio en la Franja de Gaza

Argentina volvió a alinearse con EE. UU. e Israel, en una votación contraria a encontrar una solución en Gaza.

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes 12 de setiembre, la llamada “Declaración de Nueva York”, un documento cuyo texto fue redactado por Francia y Arabia, que obtuvo 142 votos a favor, incluidas potencias como Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Alemania y Holanda.

Solo diez países se opusieron, entre ellos Estados Unidos, Israel, poderosos aliados cómo los votos aislados de Micronesia, Tonga, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea y Paraguay y Argentina, que sientan así el precedente de aceptar la ocupación de un territorio por parte de una potencia extranjera.

Analistas entienden que con su voto, Argentina admite la ocupación de un territorio por parte de otra nación, como lo hace con Israel sobre Palestina, afectando directamente al reclamo de soberanía por Malvinas, lo que representa una marcha atrás en la histórica política exterior del país.

Declaración de Nueva York

El texto, redactado por Francia y Arabia Saudita, representa un intento por sentar las bases de un proceso de paz tras casi dos años de la más reciente escalada del conflicto en la Franja de Gaza El texto contempla el despliegue de una misión internacional temporal de estabilización en Gaza.

Esta fuerza operaría bajo mandato del Consejo de Seguridad con el objetivo de proteger a la población, fortalecer las instituciones palestinas y ofrecer garantías de seguridad tanto a Palestina como a Israel.

La Declaración “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido a Israel”, precisó el embajador de Francia. La votación precede a la Cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita para el 22 de septiembre en Nueva York, en la que la nación gala y otros países han prometido que reconocerán al Estado palestino.

El reconocimiento de Dos Estados: el de Israel y Palestina, fue catalogado de vergonzoso por el gobierno israelí. Oren Marmorstein, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, escribió en la red social X: “Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU”.

Contrariamente, Husein al Sheij, miembro de la autoridad Palestina, afirmó que la votación es “un paso importante hacia el fin de la ocupación”. En un mensaje en X, celebró la adopción de la resolución y la consideró una expresión de la voluntad internacional a favor de los derechos del pueblo palestino.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur