Argentina: Exdirigente vincula a Javier Milei con empresario procesado por narcotráfico

Un fundador de La Libertad Avanza señaló que Milei mantuvo encuentros con Fred Machado, empresario argentino procesado por la Justicia de EE.UU. como integrante de una red de narcotráfico.

El exdirigente y fundador de La Libertad Avanza (LLA), Gastón Alberdi, acusó al presidente argentino, Javier Milei, y al excandidato oficialista José Luis Espert de haber mantenido encuentros con Fred Machado, empresario argentino procesado por la Justicia de Estados Unidos como integrante de una red internacional de narcotráfico. Debido a este escándalo, Espert se vio obligado a renunciar a su candidatura a legislador.

En declaraciones al programa de Roberto Navarro en El Destape 1070, Alberdi aseguró que asistió a varias reuniones realizadas en la consultora financiera Bull Market, propiedad del legislador porteño Ramiro Marra, en las cuales coincidió con Espert, Milei y Machado, así como con otras figuras políticas vinculadas a LLA, entre ellas Luis Rosales (excompañero de fórmula de Espert) y Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro, quien también enfrenta una causa en EE.UU. relacionada con drogas.

“Me resultaba extraño que se presentaran como empresarios mineros. Allí estuvieron Fred Machado, su primo Claudio ‘Lechuga’ Ciccarelli, Villaverde y otros empresarios. Había una cercanía evidente: vi a Espert y Machado saludarse con abrazos y expresiones de cariño como ‘te quiero mucho’ y ‘sos mi amigo del alma’”, relató Alberdi.

El exaliado de Milei sostuvo que en marzo pasado descubrió el trasfondo judicial de Machado y alertó directamente a Milei: “Le dije: ¿qué hace este tipo acá? Nos va a comprometer y le advirtió que la Justicia de Texas lo estaba investigando”.

Según Alberdi, la respuesta de Milei lo sorprendió: “En Bull Market, Javier me dijo que él asesoró a narcos en su rol de economista”.

Por su parte, Ramiro Marra negó de manera tajante la existencia de esas reuniones en su consultora y aseguró que Alberdi nunca estuvo en las oficinas de Bull Market. No obstante, el denunciante presentó fotografías como prueba de su presencia en el lugar.

Alberdi aclaró que no puede confirmar si Machado fue el narcotraficante al que Milei reconoció haber asesorado, pero recalcó: “Yo a otro narco no vi ahí”. Además, expresó estar dispuesto a declarar ante la Justicia y ratificar sus dichos. «Cuando yo me percaté de todo esto, le di las gracias siendo candidato a diputado nacional 15 días antes de la elección, y me bajé”, afirmó.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur