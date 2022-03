Argentina castigan a la Vinotinto en la Bombonera 3-0

La Selección Argentina le ganó a Venezuela en La Bombonera y llega 30 partidos invictos. Messi fue el mejor del partido y terminó cantando con la hinchada.

La Bombonera se vestía nuevamente de celeste y blanco. Messi miraba a las tribunas, los hinchas gritaban por Leo y así respondían a los silbidos de los aficionados del PSG de hace algunas semanas. Messi sonreía, bromeaba con De Paul y seguía su ritual de tiros libres. Después, cantaba el himno y la pelota empezaba a rodar por el nuevo césped de la cancha de Boca.

Argentina arrancó con muchas ganas, con Nico González y Tucu Correa en un costado cada uno y dándole libertad a Messi para moverse arriba y bajando a recibir. El del PSG se mostraba activo y el primer disparo del encuentro era suyo.

El primer tramo de primer tiempo mostraba las carencias de Argentina ante la falta de Lautaro Martínez. El del Inter, baja hoy por covid, siempre le da profundidad al equipo, algo que agradecen muchos jugadores pero sobre todo Messi. Sin él, falta la referencia y el trabajo de Correa no parecía suficiente.

En media hora de partido, Messi ya se convertía el mejor de la cancha. Pero no solo por su calidad, si no también por sus ganas. No hay dudas de que cuando juega con Argentina es otro, se nota en sus ganas, en su sonrisa, en sus gestos con los compañeros. La albiceleste lo hace feliz.

Si antes decíamos que Messi estaba acertado y a Correa le faltaba un poco de profundidad, cuando ambos se juntaron, el del Inter entendió lo que le ofrecía Leo con una diagonal perfecta. El ‘Tucu’ remataba cruzado pero Faríñez sacaba un pie increíble para evitar el primero de Argentina.

Venezuela veía el vendaval argentino venir y sufría. De Paul empezaba a hacer pie, Paredes estaba bien plantado y Nico González entraba algo más en juego. Así, tras una rápida recuperación tras pérdida, Paredes habilitaba al del Atlético de Madrid y Nico González la empujaba en el área chica tras el pase de De Paul.

Así se iba Argentina al vestuario de La Bombonera, entre cantos de la gente y con un primer tiempo bueno, en la línea de lo mostrado en los últimos partidos.

El segundo tiempo arrancaba de la misma manera que terminaba el primero: con Argentina dominando y buscando el área de Faríñez, que se mostraba seguro durante todo el encuentro. Por su parte, Venezuela quería dar un paso adelante y a los diez minutos tuvo una gran chance en la cabeza de Josef Martínez, aunque el de Atlanta no llegó a concretar.

Si para alguien había un examen hoy era para Joaquín Correa, que tuvo varias chances para convertir, aquella que tapó Faríñez y una última antes de ser reemplazado, tras un pase marca de la casa de Messi. En el lugar del jugador del Inter ingresaba el otro Correa del equipo, Ángel.

Otra ovación que se reservaba la noche era para Di María. El goleador de la histórica noche de Maracaná hizo todo lo posible para viajar pese a sus molestias y consiguió llegar al primer partido de la doble fecha, algo que el cuerpo técnico valora y mucho.

El Fideo tenía ganas de fiesta. De jugar, de gritar un gol. Y qué gol. Un pase de De Paul, como aquel día en Maracaná. Una conducción y una picadita, parecida pero diferente a aquella. Un golazo del jugador del PSG que después se dio el gusto de asistir a su amigo Messi para que haga el tercero y cierre de manera definitiva el partido.

Messi, con este gol, llegó a 17 años seguidos metiendo al menos un gol con la Selección. El sentimiento de Lionel es el mismo que tenemos todos, no queremos que se termine la historia del ‘10′ con la celeste y blanca. Además, los de Scaloni llegan a 30 partidos invictos y están a uno del record del equipo de Basile.

