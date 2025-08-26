Árbol caído lleva más de dos semanas en la Plaza Los Ilustres de Barquisimeto

La Plaza Los Ilustres de Barquisimeto, un espacio de encuentro y recreación para los residentes de la parroquia Catedral, se encuentra afectada por la presencia de un árbol caído que lleva más de dos semana sin ser removido. La situación ha generado molestia e indignación entre los vecinos de la zona, quienes señalan la falta de respuesta de las autoridades competentes.

El incidente, ocurrido en la avenida Vargas entre las carreras 29 y 31, ha convertido la plaza en un foco de preocupación para los transeúntes y residentes. «Tiene más de una semana caído y aún permanece en la plaza, sin que las autoridades responsables se presenten para realizar el mantenimiento y retirar los escombros», declaró José Dorante, un vecino del sector Pío Tamayo. Su testimonio refleja el sentir de una comunidad que se siente ignorada y desatendida.

La presencia de los restos del árbol no solo obstaculiza el paso de peatones, sino que también representa un riesgo potencial para la seguridad de quienes frecuentan la plaza, especialmente niños y adultos mayores. Además, los escombros se han convertido en un refugio para insectos y roedores, lo que agrava la situación sanitaria en el área.

Los vecinos hacen un llamado urgente a la Alcaldía de Iribarren y a las cuadrillas de mantenimiento para que tomen cartas en el asunto. La comunidad insiste en que la remoción del árbol caído es una prioridad para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como para recuperar la belleza y funcionalidad de un espacio público vital. Este incidente subraya la necesidad de una gestión más eficiente y oportuna en el mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto