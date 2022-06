Arbitraje no definiría nada sobre posible extensión de contrato de Yankees de Nueva York con Aaron Judge

El jardinero Aaron Judge declaró que su reciente arbitraje salarial no define nada sobre su futuro con los Yankees de New York en la MLB.

El jardinero de los Yankees de New York, Aaron Judge, llegó a la oficina de la asociación de jugadores en Manhattan para su audiencia de arbitraje salarial, programada para el mediodía del viernes.

“No sé quién eligió eso, pero fue un mal momento”, dijo. “Estábamos conectados, listos para salir. Todos vestidos”.

El acuerdo de Aaron Judge se cerró exactamente entre los $21 millones que pidió y los $17 millones que ofrecieron los Yankees cuando se intercambiaron las cifras el 22 de marzo. Judge puede ganar $500,000 adicionales en bonos de premios: $250,000 por el Jugador Más Valioso y $250,000 por el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

“Me alegró que pudiéramos acordar un número y resolver este asunto y no tener que ir a la corte allí”, dijo Judge después de la derrota del viernes por la noche por 3-1 ante Houston. “Si hubiera entrado en esa habitación, probablemente me hubiera perdido el juego de esta noche, y eso realmente no me sentó muy bien. Valoré jugar este juego esta noche con mis compañeros de equipo, tratando de luchar”.

Cuando se le preguntó acerca de si se habló sobre una posible extensión de contrato con los Mulos, Judge respondió diciendo “Eso es para cuando termine la temporada”, dijo Judge.

Aaron Judge de 30 años, 6′7 de estatura y 282 libras, tuvo un promedio de bateo de .287 con 158 hits, 39 jonrones, 98 carreras impulsadas y 89 carreras anotadas en 148 juegos en 2021.

