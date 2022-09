Aquí se responden las principales interrogantes alrededor de Fernando Sabag Montiel, el hombre que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner

¿Dónde vive el agresor?

Las bases de datos comerciales revelaron que posee un domicilio en un primer piso de la calle Terrada al 2300, en el barrio porteño de Villa del Parque. Está inscripto como dedicado al «servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados». Esta inscripción deja entrever que trabaja de chofer de alguna app de transporte de pasajeros particulares. Se supo que administra tres automóviles de aplicaciones.

Leer también: Testimonio de un amigo del hombre que atentó contra Cristina Fernández: “Era de esperar, ya no tenía nada que perder”

Fernando André Sabag Montiel, alias «Salim» o «Tedi», convivió hasta hace poco tiempo con otro hombre de la misma edad, que está inscripto como estilista. Pero además, el conviviente trabajaría en una reconocida productora de contenidos audiovisuales.

Según supo este medio, desde hace ocho meses se mudó a la localidad de San Martín, en una vivienda ubicada en la calle Uriburu al 700. Hasta allí fueron los policías que allanaron su casa. De esa vivienda se llevaron al menos 100 balas, una computadora y documentación. Entre otros papeles, encontraron la partida de nacimiento brasileña de Sabag Montiel.

¿De qué origen es?

Según fuentes de Migraciones y Renaper, nació el 13 de enero de 1987 en San Pablo, Brasil, pero está radicado aquí desde 1993. Su madre era argentina, Viviana Beatriz Sabag, y su padre era Fernando Ernesto Montiel Araya, de Valparaíso, Chile, quien habría sido expulsado de Brasil por orden de la Justicia de ese país.

Desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) informaron que no poseía un permiso de portación de armas. Y la Policía Federal indicó que contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, ocurrido el 17 de marzo de 2021. Su última salida de la Argentina fue con destino a Uruguay.

¿Qué antecedentes penales tiene?

En esa oportunidad Fernando André Sabag Montiel fue abordado por efectivos mientras esperaba en un vehículo Chevrolet Prisma de color negro en las cercanías de la avenida San Martín al 2.800 porque no tenía una de las chapa patente. Al ser interrogado, el hombre mostró que tenía suelta la chapa y argumentó que fue por un choque reciente. Al pedirle que descienda del auto, abrió la puerta y se le cayó al asfalto una cuchilla de 35 centímetros de entre sus pertenencias. El hombre aseguró que era para defensa personal, pero la policía finalmente lo detuvo y lo llevó a la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.

Por ese episodio interviene el fiscal Maximiliano Vence, quien le labró un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y le secuestraron el cuchillo.

Fuentes de la investigación por magnicidio, señalaron que también tenía denuncias por mal trato a animales, aunque tiene un perro llamado Moro. ¿Será por el juez brasileño que encarceló a Lula Da Silva?

¿Qué arma utilizó en el ataque a Cristina?

Según fuentes de la Policía Federal, el agresor utilizó una pistola Bersa calibre 380, muy similar, a las armas conocidas como 9 milímetros corto. El arma es una pistola semiautomática y que el calibre también es conocido como el 7.65 milímetros.

Si bien Fernando André Sabag Montiel gatilló dos veces frente al rostro de Cristina Fernández de Kirchner el disparo no salió. Sin embargo, las primeras pericias indican que tenía el cargador lleno con 5 balas. En la base el arma posee una numeración parcial con el número 250.

¿Por qué no salió la bala?

Los peritos dudan si el hombre sabía manipular la pistola, pero están convencidos que al gatillar dos veces a pocos centímetros de la cara de la vicepresidenta no hay otra posibilidad que no se haya tratado de un intento de magnicidio. Una de las explicaciones de por qué no salió la bala es porque las municiones podrían estar en mal estado, con pólvora húmeda. O que simplemente no cargó la bala en la recámara antes de atacarla. Otra posibilidad es que haya puesto mal el cargador y que el mecanismo no se haya activado.

¿Por qué se lo vincula al nazismo?

Una de las primeras fotos personales del brasileño-argentino que se conoció reveló que tiene en el codo izquierdo un tatuaje vinculado a la simbología neonazi. Se trata de un sol negro, que en alemán, se denomina Schwarze Sonne, y también se refiere al término Sonnenrad, símbolo de esoterismo y de significado oculto, notable por su uso en el misticismo nazi. El sol negro es un símbolo esotérico compuesto por dos círculos concéntricos.

La simbología del nazismo indica que el círculo interior posee la forma de un sol del que parten doce rayos (que en la concepción clásica de la rueda solar representaban el movimiento del sol a través del año). Los doce rayos, en sus extensiones, alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se tuercen formando a la vez dos símbolos de importancia clave en el misticismo nazi: la esvástica y doce runas sowilo, la runa de la victoria, cuya representación doble conforma el emblema de las SS. El sol negro es un símbolo utilizado hoy en día por los movimientos neopaganos.

Fernando Andrés Sabag Montiel tiene dos tatuajes vinculados a la simbología del nazismo, que indican que pertenece a alguna organización neonazi. Uno está en el codo izquierdo y otro en el dorso de la mano derecha.

Con información de Ámbito