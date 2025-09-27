Aprehendido sujeto que agredió unidad de transporte en la ciudad de Barquisimeto

Tras viralizarse un video en redes sociales, en el cual se observaba a un sujeto agrediendo una unidad de transporte en la ciudad de Barquisimeto, luego de una intensa búsqueda por parte del Cuerpo de Policía Municipal de Iribarren, se logró la aprehensión del individuo, quien reside en el sector Valles de Uribana, al norte de la ciudad.

De esa manera, una vez suscitado el hecho y tomada la denuncia del afectado, el organismo de seguridad actuó de forma oportuna para dar con el agresor, quien se encuentra detenido y a la espera del respectivo procedimiento legal.

Cabe destacar, que el sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público para sus actuaciones correspondientes.

nota de prensa