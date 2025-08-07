Aprehendida Tania Rojas que será imputada por el Ministerio Público de Lara tras ocasionar accidente de transito bajo los efectos del alcohol

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fue aprendida para ser imputada por el Ministerio Publico de Lara, la ciudadana Tatiana Rojas, por el delito de Lesiones Graves a Título de Dolo Eventual, dicha sujeto de manera irresponsable e imprudente conducía bajos los efectos del alcohol, ocasionando así un accidente de tránsito donde resultaron gravemente heridas múltiples personas, entre ellas una menor de edad.

Hender «Vivo» Gonzalez

Con información de IG mpublicove