Anuncian pelea entre los excampeones de boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather

El excampeón de peso pesado Mike Tyson y el excampeón del mundo en cinco categorías Floyd Mayweather Jr. firmaron un acuerdo y se enfrentarán en una pelea de exhibición programada para la primavera de 2026. Será organizada por la empresa CSI Sports/Fight Sports, pero la fecha y el lugar aún se desconocen, reveló este jueves el portal TMZ.

Ambas leyendas compartieron en sus redes sociales un póster en el que se anuncia el combate. «Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería», dijo Tyson a ESPN. «Soy el mejor en el boxeo. Esta exhibición les dará a los aficionados lo que esperan», afirmó por su parte Mayweather.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión