Anuncian detalles de la agenda de la cumbre de presidentes de Rusia y EEUU. Putin y Trump en Alaska

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, destacó que «el tema central será la solución de la crisis en Ucrania» y comenzará a las 11:30 de la mañana.

La cumbre de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, comenzará este jueves a las 11:30 hora local (19:30 GMT) en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage en Alaska, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

«En cuanto a la agenda de la cumbre, es evidente que el tema central será la solución de la crisis en Ucrania», señaló Ushakov.

Los mandatarios, añadió, debatirán también otros temas relacionados con la paz y la seguridad global, así como asuntos regionales e internacionales. Además, indicó que se espera un intercambio de opiniones sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, en particular en el área del comercio.

«El potencial de la colaboración ruso-estadounidense es enorme y lamentablemente hasta el momento no se ha aprovechado», enfatizó.

Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones. Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones.

La delegación rusa está formada por el canciller, Serguéi Lavrov; el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el titular de Finanzas, Antón Siluánov; el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.

Ushakov indicó que la composición de la delegación estadounidense también se conoce, pero sugirió esperar que la anuncie EEUU.

Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán un discurso. Además, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones.

«Dependerá de cómo evolucione la discusión (…) Os dije cuándo empezarán las conversaciones; dependerá de los presidentes, en primer lugar, cuándo finalicen», respondió a los periodistas.

El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.

La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de «muy respetuosa» la actitud de su par de Rusia de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.

