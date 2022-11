 Anuel AA y Yailin la Más Viral serán padres

Es oficial señores, se pone fin a los rumores, el cantante Anuel AA y Yailin la Más Viral anunciaron a todo color que serán padres.

A través de Instagram, el cantante de música urbana reveló la noticia, con un video, donde se ve besando a su esposa mientras acaricia su barriga.

«Voy a ser papá, hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo Yailin», publicó Anuel.

Dentro de la publicación, revelaron el sexo del futuro bebé, que será una niña, y Yailín aprovecha para agradecer a Dios de tener una familia junto a Anuel.

«Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios, por darme lo que siempre te pedí. Me siento super feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel».

Recordemos que Anuel y Yailin se casaron en junio de este año, después de conocerse a finales del 2021.

Desde el inicio de la relación, los cantantes se han visto envueltos en diferentes polémicas, especialmente por la ruptura de Anuel con Karol G. Aun así, juntos siguieron adelante y ahora están esperando su primer hijo.

Con información de: VN