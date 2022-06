Antonio Ledezma: «Yo aspiro ser presidente de Venezuela, estas canas dejan conocimiento»

El opositor y prófugo de la justicia, Antonio Ledezma confesó su aspiración por ser presidente de Venezuela.

A través de un video comunicó que, a su juicio, se ha venido «formando y acumulando experiencia» para ser presidente.

«Para la gente amiga que de buena fe me preguntan, bueno te vas a lanzar como candidato presidencial, yo respondo con sinceridad, yo aspiro ser algún día presidente de la República«, expresó.

Asimismo, comentó que sus canas lo que le han dejado en su vida es «conocimiento pero una cosa es la aspiración y otra es lo principio».

Ante esto, Antonio Ledezma cuestionó que se realicen elecciones primarias dentro de la oposición con las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Solicitud que no han descartado varios dirigentes de derecha.

«Ustedes creen que yo estoy en el exilio vacacionando, pidieron para mí 26 años de cárcel, me han inhabilitado, quien me va a levantar la inhabilitación, acaso eso es una rifa o un sorteo. En Venezuela opinar es un delito, no hay estado de derecho», dijo el prófugo de la justicia.

Por otro lado, hizo un llamado a resolver el «drama de esa dirigencia opositora que de una u otra forma baila al son que le toca Maduro vamos a tiranía para rato».

Con información de: Alnavio