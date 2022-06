Antonio Ecarri en Barquisimeto: «Guaidó y el G4 tienen que rendir cuentas al país»

Antonio Ecarri, Presidente Nacional de la Alianza del Lápiz, anunció oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para los comicios del 2024, presentándose como una opción independiente. Así lo dio a conocer en el programa “Es Tendencia” por Somos 93.5 FM, “La Romántica de Barquisimeto”.

“Quiero ser Presidente de Venezuela y quiero hacer de Venezuela el país de la educación. Quiero representar a los independientes de Venezuela que somos la gran mayoría que está decepcionada de las clases políticas”, dijo Ecarri al comenzar la entrevista.

Sobre las elecciones primarias del 2023, pidió que sea un proceso sin exclusión: “Llegan con una varita mágica a decir quien es opositor. Pero esa oposición tiene que rendir cuentas el país”, afirmó Ecarri, pidiendo un pacto nacional para ponerse de acuerdo con la forma en la cual van a salir de Maduro.

“Guaidó y los miembros del G4 tienen que rendir cuentas el país”, señaló el candidato de la Alianza del Lápiz. Sin embargo, no descartó sentarse a conversar con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), siempre y cuando existan valores e ideas.

Educación como base fundamental

Ecarri exigió que la base fundamental del proyecto del país sea la educación y el apoyo a los nuevos emprendedores en Venezuela: “El sistema educativo venezolano está en las peores condiciones de la historia. Hay que revivir los comedores escolares, con hambre nadie aprende”, apuntó.

El candidato del Lápiz, indicó que hasta ahora su organización no ha sido invitada al encuentro de diálogo entre el Gobierno y la Oposición venezolana, pero exigió que se ponga el tema de la educación sobre la mesa: “La educación venezolana es un horro, está atrasada. No sabemos para que educamos, esos objetivos no están claros y nadie habla de eso”, resalta.

“El Estado tiene que ser el gran promotor de la educación, salud y seguridad. El resto tiene que abrírselo al sector privado”. Informando que la Unión Europea está abierta a financiar proyectos.

“El Seguro Social es una gran estafa”

Seguidamente, rechazó la política del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): “El Seguro Social en Venezuela es una gran estafa. Desde siempre. Si alguien con 30 años en vez de darle el dinero al Seguro Social le hubiese dado el dinero a un banco en Europa o en EEUU. Cuánto tendría hoy en pensión. Eso ha sido una estafa toda la vida”, expuso.

Además, criticó que se haya utilizado el Banco Central de Venezuela (BCV) para aumentar el gasto público: “Usan ese dinero para pagar nóminas políticas. Porque son demagogos, nos quitaron el poder adquisitivo para aumentar el gasto público. Aquí se cayó la renta petrolera por la ineficiencia de ellos mismos”, expuso.

Pide bajar los impuestos

“Tu bajas los impuestos y tienes más recaudación. Tu bajar los impuestos y amplías la base de contribuyentes. Si tu tienes unos impuestos altos vas a tener alta evasión. En cambio con unos impuestos bajos habrá más gente pagando impuestos”, dijo Antonio Ecarri.

“No pueden seguir sobrecargando a la gente de impuestos porque eso estimula la evasión”, puntualizó el Presidente de la Alianza del Lápiz, explicando que toda esta política está haciendo que los precios de los productos estén aumentando.

