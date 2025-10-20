«Ante las amenazas, el cielo nos concede un escudo espiritual»: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López sobre la canonización

El alto mando militar afirmó que lo alcanzado por San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, representa un mensaje profético de paz y unidad, en medio de los desafíos que enfrenta el país y el mundo.

El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, emitió un mensaje de profunda reflexión y fe con motivo de la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, destacando este acontecimiento como un momento de gracia divina y de renovación espiritual para la nación venezolana.

“Queridos hermanos y hermanas: reciban este mensaje con el corazón henchido de gratitud divina. Vivimos un tiempo de gracia en el que el cielo se inclina sobre nuestra Patria. La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles no es solo un acto religioso: es un kairós, un tiempo de Dios para Venezuela”, expresó Padrino López.

El alto mando militar afirmó que esta doble canonización representa un mensaje profético de paz y unidad, en medio de los desafíos que enfrenta el país y el mundo.

“Más que un reconocimiento, es un mensaje profético de paz. En un mundo fragmentado por la cultura del descarte, estos dos santos nos muestran el camino de la cultura del encuentro: él, sanando con amor; ella, educando en la verdad y la caridad.”

Asimismo, el ministro de la Defensa subrayó el carácter espiritual y patriótico de este momento histórico, al que definió como una bendición celestial para fortalecer la fe, la independencia y la integridad de la nación.

“Ante las amenazas que intentan quebrar nuestra unidad, el cielo nos concede un escudo espiritual: una armadura de fe que fortalece nuestra misión de defender la independencia y preservar la integridad de la Patria.”

En su mensaje, Padrino López hizo un llamado a los venezolanos a mantener viva la fe y a ver en estos nuevos santos un ejemplo de servicio y amor por el prójimo.

“Que la paz que habitó en sus corazones, esa paz que supera todo entendimiento, se derrame sobre Venezuela y sobre el mundo entero. Nuestra fe es fuerza histórica que nos impulsa a servir con honor, esperanza y compromiso inquebrantable.”

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión