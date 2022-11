Anécdotas que influyeron en Don Luis Aparicio a tener una brillante carrera y llegar al Salón de la Fama

Cuando se habla de Luis Aparicio es inevitable pensar en Maracaibo y

en e4l Estado Zulia. Nuestro único miembro del Salón de la Fama del

béisbol de Las Grandes Ligas ha llevado a lo más alto el nombre de

nuestra Ciudad y nuestra región y es sin duda, uno de los hijos más

ilustres de la Capital Zuliana.

Desde su inclusión en el templo de los inmortales de Cooperstow,

en Nueva York, el 12 de agosto de 1.984 han sido innumerables los

reconocimientos para este ejemplar deportista venezolano cuyo legado

va mucho más allá de lo realizado dentro de los diamantes del béisbol

de Venezuela, del Caribe u de los Estados Unidos.



Quizás el máximo reconocimiento que podemos otorgarle a

nuestro gran Don Luis Aparicio es seguir ese ejemplo que ha dado como

ciudadano, ese que lo ayudó a recorrer su camino con éxito, ese que lo

ayudo a formar una familia llena de unos valores fundamentales que ha

ido transmitiendo de generación en generación para bien de nuestra

ciudadanía.



Don Luis Aparicio es el ejemplo fiel de que con lucha, entrega y

sacrificio, constancia y dedicación, todas la metas son alcanzables, y ese

es el modelo que debemos seguir para construir esa Venezuela de bien,

plagada de ciudadanos ejemplares, y que permitan recuperar ese

respeto y esos valores que se han difundido en nuestra sociedad actual.



Por esa razón, es preponderante no solo los Marabinos y loa

Zulianos, si no todos los venezolanos sigamos ese modelo de vida que

es nuestro gran Don Luis Aparicio para crear una Venezuela posible que

todos anhelamos.

Nació el heredero del Grande



El 29 de abril de 1.934 en la parroquia Santa Lucia de la ciudad de

Maracaibo estado Zulia Doña Herminia Montiel dio a luz a su primer

hijo con Luis Aparicio Ortega el Grande, quien no conoció a su hijo si no

hasta tres meses después que termino sus compromisos en Santo

Domingo.



Descubriendo la pasión por el béisbol



En 1.939 de niño fue mascota del equipo de su padre y su tío

Gavilanes junto a su primo Ernesto Aparicio Jr.



Lo primero que jugo Don Luis Aparicio de niño fue fútbol con el

Club Guaraní, hasta que un día le dieron una patada (esto no es para

mí).



A finales de 1.946 su padre fue a jugar con los Sabios de Vargas u se

llevó a su familia a Caracas y Don Luis vivía con su tía Isabel y estudiaba

sexto grado ella hacia pepitas de leche y tenía que venderlas, pero los

fines de semanas se perdía para jugar pelota en San Agustín.



Con el Valdespino dio sus primeros pasos en el béisbol

organizado, pero también se la metió la idea de practicar otra disciplina

que no le agradaba a su padre.



Cuando tenía como 12 o 13 años pensó en ser Jockey se mantenía

en el hipódromo porque era amigo de Gustavo Ávila, pero tenía que

pasar mucha hambre y no fue a Caracas a pasar hambre u eso no ere

para Don Luis lo mío era el béisbol.



El Grande ayudo a desarrollar el joven en el Estadio de la

Cervecería Caracas donde bateaba Rolling antes de cada juego con los

Sabios de Vargas.

Regreso a Maracaibo a estudiar bachillerato en el liceo Baralt el

cual tenía in equipo de béisbol, todos los días tenía que hacer las tareas

y en las tardes jugaba pelotica de goma, también cazar iguanas, lapas,

pescar eso era lo que le gustaba hacer, pero nada era más placentero

que jugar béisbol eso lo llevaba en la sangre don Luis.



También jugaba béisbol con una pelotica de tenis que costaba un

real.



Ya en esa época, Luis Aparicio levantaba admiración entre sus

compañeros de estudios, quienes lo rodeaban en el patio para ver sus

hábiles manos y sus acrobacias con la pelota.



Ya descubierta lo que quería, que era jugar béisbol



Sus destrezas las siguió puliendo en los equipos Happy Hit, Garaje

La Principal y La Deportiva, categoría Clase B con 17 años.



Luis Aparicio también participo en los equipos Policía de

Maracaibo Clase A y Gavilanes Jr. En la categoría doble A en 1.952,

luego se uniformó con Policía de Casacas.



Formo parte de la selección nacional que disputaría el mundial

amateur en Caracas del 12 de septiembre al 9 de octubre de 1.953

jugando tercera base, también se lució jugando en segunda base

primera y los jardines.



Luis Aparicio siguió su camino hacia Cardenales de Carora de

Antonio Herrera Gutiérrez ese fue su último equipo antes de dar el

paso al profesional. Fue cuando su tío Ernesto viajo desde Maracaibo a

Carora porque necesitaba un campo corto con buena defensa para su

equipo Gavilanes.

El buen consejo de su padre Luis el Grade



Llego a Maracaibo y hablo con su mamá que quería ser

profesional y su madre asombrada le pregunto que se abandonaría sus

estudios y su padre no dijo nada solo un consejo si vas a hacer un

jugador profesional no seas nunca segundo de nadie, tienes que ser el

mejor.



El día de la Chinita



El 18 noviembre de 1.953 era un día muy especial no solo para los

Aparicio si no para la ciudad se retiraba Luis Aparicio Ortega el Grande y

hacia se debut su hijo Luis Aparicio Montiel en el estadio Olímpico de

Maracaibo conocido actualmente como Alejandro Borges a casa llena y

también que nacería la rivalidad entre Gavilanes y Pastora de ese juego

comenzaba el camino del mejor pelotero del béisbol en Venezuela.



Ese día de la chinita Gavilanes le tocaba jugar de visitante por tal

motivo fue el bate y no el guante que le entrego Luis Aparicio Ortega el

Grande a su hijo Luis Aparicio Montiel, un emotivo momento que la

fanaticada llena de aplausos por varios minutos el estadio.



Antes de ese gesto de la estrega del bate Luis el Grande poso con

su hijo entregándole el guante en un acto sencillo pero simbólico.



Ya en esa época era conocido por los medios impresos,acompañaba a su mamá el mercado y unos fanáticos lo reconocieron y

comentaron entre ellos nos calamos 30 años al padre y ahora tenemos

que lidiar con el hijo eran de su archí rival el Pastora.



Kriss manager del Gavilanes vio el Luisito un diamante en bruto y

no dudo en recomendarlo a los Indios de Cleveland el cual trabajaba en

esa organización en los Estados Unidos como coach.

En marzo de 1.954 los Indios tenían en sus manos la prioridad

para hacerse con los servicios de Aparicio en los Estados Unidos pero

un gringo llamado Hank Geemberg entonces Gerente General y coduelo

lo los Indios junto a Bill Veeck dijo que era muy bajito para jugar

béisbol.



Kress le iba a conseguir un bono de 8.500 dólares o algo así, le

pidieron todas sus hazañas y credenciales pero Greemberg lo que digo

fue (no, está muy chiquito para Las Grandes Ligas).

De hecho, en primera instancia los Indios habían autorizado

otorgarle un bono de 10.500 dólares al zuliano, pero Greemberg

intervino.



Allí apareció Alfonzo (Chco) Carrasquel



Carrasquel era el campo corto de los Medias Blancas de Chicago

desde el año 1.950 y liego de enterarse de lo que paso con los Indios

comenzó una buena amistad con Aparicio y prometió comunicarse con

la Gerencia de los patiblancos para entrar en conversación con el

equipo y llegar a un acuerdo contractual.



Carrasquel alerto a Luis Aparicio antes de viajar a los Spring

Training de los Medias Blancas en Florida que estuvieran pendiente del

teléfono para conocer los resultados de sus gestiones con Frank Lane

gerente general de los patiblancos.



El 28 de marzo el acuerdo era casi un hecho.

El 30 de marzo el acuerdo ya estaba concretado y Luis Aparicio

viajo a Caracas para firmar el acuerdo con Pablo Morales Scout de

Medias Blancas en Venezuela y dueño de los Leones del Caracas, ya era

un hecho jugador contratado de los Medias Blancas de Chicago.

La última oferta de la tribu fue darle pasaje de ida y vuelta y darle

viáticos durante 20 días que lo querían tener bajo observación en su

campo de entrenamiento en Daytona Becah, para decidir si lo

firmarían.



El primer viaje al éxito



Luis Aparicio viaja a los Estados Unidos superando muchas

dificultades de la época, como de idioma, costumbres, gastronómica un

país donde el racismo era muy arraigado en la cultura estadounidense y

otras más, pero esas dificultades no impidieron que comenzara a

escribir las primeras páginas de una exitosa carrera en el mejor béisbol

del Mundo.



Al llegar a Miami después de un viaje de 6 horas con escala en

Cuba no tenía todos los documentos y permaneció en un hotel por

varios días mientras los Medias Blancas resolvieran todos los problemas

de documento que requería para poder iniciar los entrenamientos de

cara a su primera temporada en los Estados Unidos, no podía salir de la

habitación hasta después de unos días que la organización pudo

solventar los problemas de pasaporte.



Inmediatamente comenzó a escribir la historia que se propuso

alcanza, su sueño de ser una súper estrella como su ídolo Alfonso

“Chico” Carrasquel.



Carrasquel tuvo involucrado en la carrera de Luis Aparicio toda la

vida él se hizo cargo de mi al llegar a Tampa fue como un padre, cuando

fui a los entrenamientos de Grandes Ligas estábamos en el mismo

Clubhouse y todos en el equipo vieron mi amistad con el Chico que era

como un protector o un padre, siempre Aparicio bajaba primero de la

habitación para esperarlo y desayunar juntos para luego desplazarnos a

los entrenamientos hizo que la adaptación fuera más fácil.

Luis Aparicio anclo en Waterloo para cumplir su primera campaña

en los Estados Unidos, se tenía, que defender solo, sin conocer el

idioma y con su guante y bate como su mejor traductor, cuando les

tocaba viajar a otras ciudades en autobús los jugadores de color le

pedían que les comprara comida ya que en el restaurante no permitían

gente de color y quedaba indignado por que en Venezuela no existía el

racismo.



Los Ángeles protectores



Luis Aparicio defendía el campo corto de los Halcones Negros y

un día consiguió un apoyo inesperado que le ayudaría a pasar mejor sus

días en el norte, después de cada entrenamiento varios de los

jugadores íbamos a un restaurante que estaba cerca del estadio a

comer ya que la comida estaba siempre lista solo agarraba los platos y

se sentaba a comer, uno de esos días estaba comiendo y había una

pareja de adultos allí y se dieron cuenta que tenía problemas para

ordenar la comida se acercaron y me invitaron a su casa y luego me

regresaron al hotel, ellos se encantaron tanto con Aparicio que lo

llevaron a vivir con ellos.



Ellos eran como unos Ángeles que bajaron del cielo, lo ayudaron

con el idioma ya que si no hablaba inglés no podía jugar en Grandes

Ligas y ese era su sueño, lo buscaban después de cada practica y

cuando el equipo viajaba lo esperaban de regreso en la estación para

llevarlo a casa.



En su primer año Aparicio terminaría su primer año en el norte

con solido promedio de .282 gracias a 110 hits en 390 turnos con 18

dobles, 4 triples y 4 jonrones.



Luego de finalizar su primera campaña no dejaba de pensar en su

tierra y rápidamente regresaría a Venezuela para uniformarse con los

Leones del Caracas y seguir su preparación para llegar a su objetivo que

era Las Grandes Ligas.



Segunda campaña en el norte



Mentalizado en su principal sueño, en la primavera marzo del año

1955 viaja a Florida para iniciar su segunda campaña en el norte, luego

de su excelente campaña es ascendido a Doble A para jugar con los

Chickaws de Memphis no sin antes enseñar sus habilidades en los

entrenamientos de los Medias Blancas de chicago.



Mientras luchaba por alcanzar su sueño tuvo un momento de

debilidad y nostalgia de regresar a Maracaibo sin pene ni gloria y fue

cuando Alfonso “Chico Carrasquel hablo con el.



No firmaste Pregunto Carrasquel, no querías ser como tu padre,

no querías ser como yo.

Claro respondió Aparicio tímidamente.

Pues te tienes que quedar le dijo “El Chico”.

Seguimos con los juegos de exhibición y hablando mucho hasta

que un día pasamos por Memphis y me dijo aquí nos separamos tú te

quedas y yo sigo, las palabras de Carrasquel eran mágicas por que

desapareció la nostalgia.



Ese año el Zuliano demostró en la Liga del sur que ya estaba listo

para jugar en Grandes Ligas.



En 150 juegos dejo un sólido promedio de .273 154 hit en 564

turnos con 24 dobles, 3 triples y 4 jonrones dando muestra de su

principal arma ofensiva al totalizar 48 bases robadas la máxima

cantidad en rodo el circuito, además con el guante siguió deslumbrando

y encabezo la liga en outs realizados con 314, asistencias con 433 y

lances con 791.

Ya el prospecto Zuliano no tenía nada que demostrar en las

menores. Su lugar estaba en el equipo grande de los Medias Blancas de

Chicago, su debut estaba cerca al igual que el final de su ídolo en el

Club.



El cambio de una maquina por otra



El 25 de octubre de 1955 llego el fin de la carrera de Alfonso

“Chico” Carrasquel con los Medias Blancas de Chicago. Ese día enviado

al Chico junto con el jardinero central Jin Busby a los Indios de

Cleveland a cambio del también jardinero central Larry Doby el primer

jugador de color en la Liga Americana.



El movimiento creo mucha polémica en los medios ya que

Carrasquel era uno de sus mejores torpederos de las Mayores desde

1950.

Pregunto un periodista a Frank Lane gerente general de los

Medias Blancas (necesitas una máquina para reemplazar al Chico).



Lane respondió si eso es precisamente lo que tengo una máquina

y su nombre es Luis Aparicio.



El día del debut llego y frente a su mentor e ídolo “El Chico”



Aparicio sabía que tenía un cupo en el roster del equipo grande de

los Medias Blancas de Chicago para el inicio de la temporada regular

pautado para el 17 de abril de 1956 pero aun no le habían anunciado

que sería el campocorto regular de los patiblancos el heredero del

“Chico”.



Llegamos a Chicago y cuando me vi en el Comiskey Park y vi mi

nombre en la camiseta con el número 11 la emoción fue indescriptible.

Al igual que su debut como profesional en el año 1953 el día de la

Chinita este debut no iba a ser distinto porque era frente a los Indios de

Cleveland y de frente estaba si ídolo “El Chico” .



Los Indios visitan el Comisky Park sonde Carrasquel se reunió con

su alumno más privilegiado.



Pues “Little Louie”, como lo apodaron en Chicago, pasó en dos

años y medio de ser un muchacho que no había jugado Doble A en

Venezuela, al flamante Novato del Año de Las Grandes Ligas. En el

juego inicial de los Medias Blancas en 1956, frente a los Indios de

Cleveland, Luis Ernesto Aparicio Montiel saltó al terreno de juego y se

convirtió en el sexto venezolano en llegar a la Major League Baseball.

Su primer imparable lo conectó ese mismo día.



Era el día inaugural de la temporada, campaña que concluiría con

la designación del zuliano como Novato del Año de la Liga Americana, lo

que lo convirtió en el primer latino en recibir tal distinción en la historia

de la Major League Baseball (MLB).



Cuando la temporada de 1956 finalizó, tanto Luis Aparicio como Frank

Robinson recibieron la distinción de Novato del Año de la Liga

Americana y de la Liga Nacional, respectivamente. Años después,

ambos serían exaltados al templo de los inmortales.



¿Estaban equivocadas las miradas de Aparicio “El Grande”, José

Antonio Casanova, Hank Greenberg, Alfonso Carrasquel, Luman Harris,

Frank Lane y Chuck Comiskye?, ¿tenía condiciones Luis Ernesto? Pues

“Little Louie”, como lo apodaron en Chicago, pasó en dos años y medio

de ser un muchacho que no había jugado Doble A en Venezuela, al

flamante Novato del Año de Las Grandes Ligas.



En su primer año de novato en Grandes Ligas terminaría con: 152 juegos, 543 veces al bate, 99 carreras anotadas, 152 hits, 56 carreras

empujadas y .256 de promedio.



El segundo año en Grandes Ligas “La Consagración”



En la primavera de 1957 Luis Aparicio llego al campamento

primaveral de los Medias Blancas de Chicago con la tranquilidad de

haber cumplido en su primer año en las Mayores, pero nunca confiado

en tener un puesto seguro en el roster.



Lo más difícil era el Spring Training, si creías que tenías el puesto

asegurado estas equivocado, quien podía afirmar que la temporada no

había sido casualidad, por eso Aparicio nunca bajo la guardia y siguió

trabajado para progresar en su juego especialmente en sus dos grandes

virtudes el guante y la velocidad.



En 1957 lidero la Liga Americana en asistencias (449), en lances

(715), y porcentajes de fildeo (972) y sumo su segunda corona de bases

robadas con 21, pero fue en 1958 que comenzó su consagración.



En 1958 fue llamado el primero de 13 huegos de Estrellas y el

primero de 9 guantes de Oro de manera consecutivas, manteniendo el

dominio en los principales renglones ofensivos para un campocorto.

Pero, aunque individualmente ya empezaba a brillar con luz propia aun

le faltaba sobresalir en lo colectivo.



Tanto 1957 como 1958 los Medias Blancas de Chicago se quedaron

cortos para conseguir el banderín de la Liga Americana quedando

rezagados con los poderosos Yankees de Nueva York que los supero con

8 y 10 juegos de diferencia respectivamente.



Durante esa época los Patiblancos tenían una rivalidad con los

poderosos Yankees todos los equipos querían ganarles. Ellos tenían a

Mickey Mantle, Whitey Ford, Yogi Berra un gran equipo lo que para

todo Chicago fue una gran satisfacción finalmente vencerlos en 1959.

Convirtió el robo en un arte – 1956-1964



Aparicio se estafó 506 almohadillas, alcanzando un tope personal de 57

en 1964. Ése fue su último de nueve años seguidos liderando la Liga

Americana en robos. Fue tan efectivo que cuando daba un sencillo y

luego se robaba la segunda, se le conocía como “un doble a lo

Aparicio”.

Luis Aparicio fue el motor principal de ese conjunto luego de

estafar 56 almohadillas, cifra que superaba incluso a 10 equipos en

Grandes Ligas un dolor de cabeza para los pícheres rivales, esa fie la

primera de tres campañas consecutivas con 50 o más bases robadas algo

que nadie conseguía desde Ty Cobb que lo logro desde 1915 a 1917.



Luis Aparicio se estafaba el 49.5% del Club y cada vez que esta en

base los fanáticos de todo el estadio gritaban Go Go Go pidiendo que

saliera al robo nos llamaban los Go Go Go Sox.

Serie Mundial de 1959 la primera de Luis Aparicio



El 1 de octubre daba inicio al primer juego de Aparicio en el

clásico de otoño uno de sus sueños al llegar al norte, en ese primer juego

Luisito se fie de 5-0 pero asombrado con su buena defensa y las jugadas

acrobáticas los patiblancos se impusieron a los Dodgers 11-0.



El 2 de octubre en el segundo juego llego el primer hit del Zuliano

en una serie Mundial en el primer turno bateo un doble, pero su equipo

cayó ante los Dodgers 4-3.



EL 4 de octubre en el tercer juego los Dodgers recibían en Los

Ángeles a los Medias Blancas donde vencieron los Californianos 1-3.

El 5 de octubre en el cuarto juego los patiblancos pudieron fabricar

4 carrera contra 5 de los Dosgers y la serie se ponía 3-1 a favor de Los

Ángeles,



El 6 de octubre los de Chicago estaban obligados a ganar si querían

regresar la serie a Chicago y cumplieron al ganar por la mínima 1-0.

El 8 de octubre los Dodgers ganaron la serie mundial al imponerse

a los Medias Blancas en el 6 juego 9 carreras por 3 y titularse

Campeones de la serie Mundial 4 juegos a 2 sobre los Medias Blancas.

Pónganle un anillo – 1959, 1966



Aparicio se quedó corto del título de Serie Mundial en 1959 con

los “Go-Go” White Sox, perdiendo en el Clásico de Otoño ante los

Dodgers en seis juegos. Pero fue de gran importancia para los Orioles de

Baltimore, que lo adquirieron en un canje de seis jugadores antes de

la temporada de 1963.



En 1966, Aparicio sumó 182 imparables, igualando al ganador de

la Triple Corona y compañero de equipo, Frank Robinson, por la

segunda mayor cantidad en la Americana. Los Orioles ganaron el

banderín del Joven Circuito y luego vencieron a los campeones

defensores Dodgers en cuatro juegos para ganar de manera sorpresiva la

Serie Mundial.



Regreso a casa – 1968



El oriundo de Maracaibo regresó a los Medias Blancas en un cambio de

cinco jugadores antes de la temporada de 1968. Aplicando las métricas

modernas, Aparicio era un talento que trascendía los tiempos. Fue el

líder de los torpederos de la Americana en alcance entre 1968 y 1969.

Efectivo en el plato – 1970



Aunque estaba cerca del final de su carrera, nadie hubiese imaginado

que Aparicio tendría la producción que tuvo ese año. Quedó en el cuarto

lugar de la Liga Americana con un promedio de .313 y tuvo 86 anotadas.

Fue lo suficientemente bueno para quedar de 12mo en la votación para

Jugador Más Valioso de la Liga Americana, a pesar de que Chicago

terminó en el sótano.



Definió la durabilidad – 1956-1971



Aparicio acumuló 16 sólidas temporadas consecutivas con al menos 500

visitas al plato, reflejando su valor en la alineación. Un dato

impresionante; nunca defendió otra posición que no fuera la del campo

corto.



La llegada de Luis Aparicio a los Medias Rojas de Boston.



Luego de la temporada del Sueño Imposible, los Medias Rojas tuvieron

tres campañas entre el tercer y el cuarto puesto de la Liga Americana y

después de la división este. Además de las lesiones de Tony Conigliaro y

Jim Lonborg, el equipo tenía dificultades en la tercera base; en 1970 el

tercera base regular había sido George Scott, un primera base natural,

por ese motivo realizaron un cambio con los Medias Blancas de

Chicago, con el objetivo de traer a Luis Aparicio para jugar en las

paradas cortas mientras Rico Petrocelli pasaba a la antesala. Aparicio

venía de su mejor temporada con el madero al batear para .313.



El 10 de abril ante Steve Hargan y los Indios de Cleveland en el

Cleveland Stadium, Aparicio participó en un dobleplay en el cual Graig

Nettles rodó la pelota por primera base, donde George Scott tomó la

esférica y la pasó a Aparicio para el out en segunda base, y el

campocorto lanzó al pitcher Karl Koonce para completar la jugada.

Luego Vada Pinson sencilleó a la derecha y Ray Fosse sacudió

cuadrangular para adelantar a los Indios 2-0 en el cierre del primer

inning.

En la apertura del segundo episodio, Rico Petrocelli, negoció boleto,

Scott sencilleó a la izquierda, Duane Josephson remolcó a Petrocelli con

sencillo a la izquierda; Billy Conigliaro elevó al jardín central. Doug

Griffin elevó a la derecha; Koonce negoció boleto, Aparicio despachó

jonrón con las bases llenas para poner adelante a los Medias Rojas 5-2.



En el cierre de esa entrada, John Lowenstein negoció boleto, Eddie León

lo arrimó a la intermedia mediante sencillo a la derecha, Charlie

Bradford se poncho. Ted Uhlaender emergió por Hargan y descargó

doble a la derecha para remolcar a Lowenstein y llevar a León hasta la

antesala. Ken Brett relevó a Koonce. Brown roleteó por las paradas

cortas y Aparicio ejecutó su primera asistencia del juego al hacer el out

en primera, mientras León anotaba y Uhlaender pasaba a la antesala en

jugada de selección. Brett realizó una lanzamiento descontrolado y

Uhlaender anotó la carrera que igualaba la pizarra 5-5. Graig Nettles

elevó a la derecha.



Para la parte baja del cuarto inning Brett boleó de manera consecutiva a

Lowenstein, Léon y Bradford. Luego ponchó a Camilo Pascual quien

había relevado a Hargan en el inning anterior. Brown despachó doble a

la izquierda para remolcar a Lowenstein y León, mientras Bradford se

estacionaba en tercera base. Nettles se embasó en jugada de selección

mientras Bradford anotaba y Brown pasaba a la antesala. Pinson elevó al

campocorto y Aparicio capturó la pelota. Fosse forzó a Nettles en la

intermedia de Aparicio al camarero Doug Griffin. Indios 8 – Medias

Rojas 5.



En el cierre del quinto inning Ken Harrelson abrió con sencillo a la

derecha; Lowenstein ejecutó el toque de sacrificio de pitcher a primera;

León remolcó a Harrelson mediante sencillo a la derecha; Bradford

negoció boleto; Pascual adelantó a los corredores con toque de sacrificio

de tercera a segunda base; Brown remolcó a León y Bradford con

sencillo a la izquierda. Bill Lee reemplazó a Josephson mientras

relevaba a Brett; Don Pavletich sustituyó a Brett mientras usaba los

aperos de receptor. Nettles y Pinson negociaron boletos; Fosse entregó el

último out de campocorto a primera base. Indios 11- Medias Rojas 5.

En la parte alta del sexto inning, Billy Conigliaro y Griffin se

poncharon; Pavletich sencilleó a la izquierda; Aparicio y Smith

negociaron boletos. Austin releva a Pascual; Yastrzemski remolcó a

Aparicio y Pavletich, mientras Smith llegaba a segunda base. Colbert

releva a Austin. Petrocelli sencillea a la derecha; Smith anota y

Yastrzemski pasa a la antesala. Scott se poncha. Indios 11- Medias Rojas

8.



En el cierre del séptimo inning Joe Lahoud emergió por Lee y falló con

elevado al centro. Conigliaro despachó doble a la izquierda. Griffin la

rodó por la intermedia y Conigliaro avanzó hasta la antesala. Pavletich

negoció boleto. Aparicio remolcó a Conigliaro y Pavletich con doble a la

derecha. Indios 11 – Medias Rojas 10.



A pesar de la derrota, Aparicio había aclarado desde el principio que la

negociación donde lo adquirieron, estaba muy bien justificada. Ese día

bateó de 5-2 con par de anotadas y 6 carreras impulsadas, mientras

que al campo ejecutó cuatro asistencias, dos outs y un dobleplay (3-6-

1) (de primera base a campocorto a pitcher).

Sinónimo del campo corto – 1956-1973



Aparicio participó en 2,583 juegos en el campo corto, líder histórico

hasta que fue eclipsado por su compatriota Omar Vizquel en el 2008. El

padre de Aparicio y uno de sus tíos lo formaron con dedicación y

durabilidad, algo que demostró Luis al disputar más de 150 juegos en

ocho temporadas diferentes.

Luis Aparicio fue un pionero para algunos y un ganador para otros.



El venezolano se estableció como el campocorto por excelencia. Fue

hábil con el guante y con una ofensiva más que aceptable, siendo una

pieza clave de sus equipos a lo largo de sus 18 temporadas en las

Mayores.



Números ofensivos de Luis Aparicio en 18 años en MLB



Juegos 2.601

Apariciones al Bate 10.230

Carreras Anotadas 1.335

Hits 2.677

2B 394

3B 92

HR 83

Carreras Impulsadas 791

Bases Robadas 506

Cogido Robando 136

Bases por Bola 736

Promedio .262

SLG .343

OPS 653

Números defensivos de Luis Aparicio en 18 años en MLB



Juegos Comenzados 2.539

Asistencias 8.016

Errores 366

Doble Plays 1.553

Novato del año 1.956

Juegos de Estrellas 13

Guantes de Oro 9

Series Mundial ganadas 1.966 Orioles de Baltimore

Salón de la Fama 1.984

Victoria para Venezuela – 1984



Aparicio abrió las puertas de Cooperstown por primera vez para su país,

siendo el primer venezolano en ser exaltado al Salón de la Fama. Lo

logró en su sexto año de elegibilidad, gracias a impresionantes

credenciales, incluyendo nueve Guantes de Oro y 13 convocaciones al

Juego de Estrellas.

Leyenda viviente – siglo 21



Aparicio fue parte de un grupo de estrellas internacionales que fue

homenajeado en el Juego de Estrellas del 2001. Junto al

puertorriqueño Orlando “Peruchín” Cepeda, el dominicano Juan

Marichal, el cubano Tany Pérez y el canadiense Ferguson Jenkins,

Aparicio realizó uno de los lanzamientos ceremoniales.

Nunca olvidar – 2005



Aparicio también hizo el primer lanzamiento previo al Juego 1 de la

Serie Mundial del 2005 –el primer Clásico de Otoño para los Medias

Blancas desde que el venezolano defendía las paradas cortas.

Escrito por: Hender “Vivo” González

Escrito por:

