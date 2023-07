Andrés Caleca sobre el oficialismo: No tienen votos, ahí es donde son débiles

El candidato a las elecciones primarias Andrés Caleca aseguró desde Nueva Esparta que el oficialismo “no tiene votos, ahí es donde son débiles“.

Tras una visita realizada por el candidato opositor Andrés Caleca al estado Nueva Esparta, destacó la importancia de dignificar la remuneración de los pescadores, refiriéndose en particular a los pescadores quienes apenas reciben un dólar por cada kilo de pulpo que pesquen.

Los pescadores de Palotal, en el municipio Díaz, en La Guardia, reciben un dólar por kilo de pulpo “y tienen gasolina para un día de pesca a la semana y además los matraquea todo el mundo, ¿cómo pueden mantener a la familia? Eso no se puede aceptar porque somos gente, no somos animales para que nos traten así”,afirmó.

Los trabajadores han sufrido en carne propia el drástico descenso de la economía, lo que lo llevó a recordar que el Producto Interno Bruto ha tenido una caída del 83%, como consecuencia de las gestiones de presidenciales anteriores, cuyos gobiernos destruyeron las empresas públicas y también las privadas.

“Tienen dos récords mundiales difíciles de igualar: quebrar una empresa petrolera con las mayores reservas de crudo del mundo y, también, quebrar una empresa productora de oro como Minerven”.

Para Caleca , la corrupción es la razón de estas quiebras, pues “todo se lo roban, son los ladrones más grandes de la historia venezolana. Todo lo que tocan lo destruyen, son el rey Midas al revés”.

Recuperar esas empresas, generar las condiciones para atraer la inversión privada, tanto nacional como extranjera, serán prioridad en su gobierno para generar empleos dignos, estables y bien remunerados, condición indispensable para salir de la pobreza.

Consciente de que dichas medidas requieren tiempo para que se les vea los resultados, reiteró una vez más la puesta en marcha del programa Venezuela sin hambre -con apoyo de la ONU, la FAO y organismos multilaterales, para que “no haya un estudiante, un anciano, un paciente sin comida en Venezuela”.

El voto, talón de Aquiles de Maduro

Reiteró la necesidad de concretar una gran Coalición Nacional para el Cambio, pues no tiene intención de “freír cabezas (…) en aceite, como ellos lo ofrecieron, en su oportunidad a los adecos, Quiero derrotarlos políticamente en las presidenciales de 2024 y en las parlamentarias y regionales de 2025, para que más nunca regresen al poder en Venezuela”.

Leer también: Comisión Nacional de Primaria estimó que alcanzarían los 300 mil venezolanos validados para votar en el exterior

Es por ello que llamó a no perder el foco, a no pisar peines y mantenerse en la ruta electoral. Destacó que el oficialismo “tiene recursos y los usa delincuencialmente, pero no tienen votos, ahí es donde son débiles, en ese terreno es que debemos concentrar el esfuerzo para derrotarlos en 2024 y en 2025”, precisó Caleca.

Con información de Diario 2001