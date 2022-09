Ana Gabriel reiteró que no volverá a Venezuela 

La cantautora y empresaria mexicana Ana Gabriel dijo el pasado miércoles, en un concierto que ofreció a su fanaticada en la ciudad de Buenos Aires, que no volverá a Venezuela hasta que no haya un cambio de gobierno.

«Te prometo que en 2013 presentí, y lo dije públicamente, que era la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país y así ha sido. Yo desde el 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera», dijo al público presente en este show de su «Por Amor a ustedes, World Tour», en alusión al presidente electo y reelecto en urnas, Nicolás Maduro.

Seguidamente, la intérprete de Simplemente amigos comentó que si cuando ya no esté el actual Jefe de Estado en el poder ella estuviera retirada de los escenarios, solamente volvería a Venezuela a cantar «por el amor tan grande que le tengo».

Comentarios

El video fue publicado por un medio local en su cuenta en Instagram. Varios fueron los comentarios de los usuarios en rechazo a esta afirmación de Ana Gabriel sobre Venezuela. Uno de ellos dice: «Por mí que no venga más nunca a mi amado país. No sabe lo que se pierde esa doña».

Leer también: Luis Alfonso canta Aquí Otra Vez

Otros son:

«Olga Tañón dijo algo parecido y a pesar de eso no le importa e irá a Venezuela a dar un concierto y bien que se lo dijo Diosdado Cabello: Por el dinero baila el mono o la mona».

«Mantenga su palabra».

«Así decían muchos. Ejemplo @olgatanonofficial«.

No es la primera vez

Como es sabido, esta no es la primera vez que un artista internacional arremete contra la nación bolivariana y su gobierno legítimamente electo. Lo mismo hicieron en el pasado reciente Miguel Bosé, Fito Páez, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Juanes y Olga Tañón, por nombrar a tan solo algunos de quienes se han prestado para una campaña internacional de desprestigio y satanización contra el país.

Los tres últimos anunciaron finalmente conciertos en Caracas. Fonsi y Juanes terminaron suspendiendo en el último minuto porque la confirmación de sus recitales desató la crítica de quienes no ven bien que después que mal hablaron de Venezuela por dinero vuelvan.

En cambio, Olga Tañón arribó el pasado miércoles y mantiene en pie su espectáculo, aunque en medio de los señalamientos porque estuvo entre quienes aseguraron que esta es «una dictadura». Por eso, la víspera, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) e importante dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, le preguntó en su programa Con el Mazo Dando: «¿Vienes a cantar en la dictadura?». Agregó que es una mentirosa y que cuenta entre quienes por la plata hacen lo que sea.

Al margen de esta diatriba política, Venezuela está sonando y son decenas de cantautores y músicos de alta y mediana factura que han decidido abrir taquilla en la nación gobernada por la Revolución. La mayoría analiza este hecho como resultado de la recuperación económica que experimenta Venezuela desde hace varios trimestres y la aceptación de que el de Maduro es el gobierno que eligió democráticamente el pueblo.

Con información de: VN