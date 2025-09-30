AN discutirá proyecto de defensa de pescadores venezolanos en el mar Caribe

Este martes 30 de septiembre la Asamblea Nacional llevará cabo la discusión del Proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa del honor de los pescadoras y pescadores venezolanos que trabajan diariamente en el mar Caribe, ante las amenazas y hostigamiento que sufren por parte de las fuerzas militares de EEUU, quienes días atrás asaltaron el barco atunero «Carmen Rosa», manteniendo a sus ocupantes secuestrados en la embarcación por ocho horas.

El Parlamento, también tiene previsto la segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatorio del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia, tal y como lo establece el artículo 106 del reglamento de interior y debates.

Como tercer punto, se realizará la autorización para la condecoración «Orden de Amistad» a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez por parte del Gobierno ruso.

Este nuevo encuentro de sesiones se ejecutará durante la tarde de este martes 30 de septiembre, en el Palacio Federal Legislativo.

Con información de El Universal