AN debatirá proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa del honor de los pescadores venezolanos en el Mar Caribe

En la sesión ordinaria de este martes, que tendrá lugar a las 2:30 pm, también está pautada la segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia.

Este martes, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa del honor de las Pescadoras y los Pescadores venezolanos en el Mar Caribe, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

En la plenaria también tendrá lugar la segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia.

Este punto se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Asimismo, se autorizará la condecoración «Orden de Amistad» a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, por parte del Gobierno de Rusia, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187 numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El pleno está pautado para las 2:30 pm de este martes.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión