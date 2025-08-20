AMTT diariamente realiza mantenimiento preventivo a semáforos de la ciudad

Un aproximado de 24 acciones ha reportado el área de semaforización de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Tránsito y Circulación (AMTT) a dispositivos viales de la red integrada de semáforos de la ciudad de Barquisimeto en lo que va del mes de agosto.

Además de realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en dichos dispositivos, entre los trabajos de mayor ejecución se encuentran, un aproximado de 15 sustituciones de lámparas led; 3 ajustes de cara, cintas y brazos; 5 sustituciones de fusibles y cambios de suministro eléctrico, así como la reparación de controles.



Estas acciones obedecen primeramente a recorridos constantes por diferentes puntos de la ciudad, así como también a reportes realizados por usuarios de diferentes comunidades como son: la Av. Florencio Jiménez con Av. La Salle; y a la altura de Transbarca; Av. Libertador con 33; Av. Germán Garmendia a la altura de la Trinitarias; carrera 19 con 20; Av. 20 con 36; Av. Vargas con Av. Venezuela y zonas del norte de la ciudad como son El Cují y Carorita.



«Desde la AMTT le queremos decir a los conductores, usuarios y a la comunidad en general, que aquí estamos prestos a cualquier llamado, sea de día, de noche o fines de semanas; cualquier novedad que contribuya al mejoramiento de los dispositivos viales, mejor conocidos como semáforos, lo pueden realizar al número de teléfono 0414- 9518682 Oficina de Atención al Ciudadano, o acudir personalmente a nuestras instalaciones ubicadas en la carrera 18 entre calles 25 y 26», expresó el ing. Nelson Torcate director de la AMTT.

Prensa AMTT Alcaldía de Iribarren