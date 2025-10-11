Amistoso: La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo cae ante Argentina 1-0 con buen partido del Venezolano José Contreras

El guardameta venezolano José Contreras fue la principal figura del partido para la Vinotinto.

La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo sufrió una derrota por la mínima ante Argentina en el primer amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre. La selección nacional tuvo destellos de un buen funcionamiento y otra actitud, pero la vigente campeona del mundo fue muy superior.

Durante la primera parte, fue un dominio absoluto de la posesión de balón de Argentina, moviendo el balón de un lado a otro, buscando el espacio para hacer daño. Venezuela, por su parte, se replegaba y mantenía fuerte el bloque bajo para intentar salir a la contra.

José Contreras fue el mejor jugador del primer tiempo para la Vinotinto, salvando a su selección en varias ocasiones con paradas claves que evitaban la goleada. Sin embargo, en un ataque rápido de la «Albiceleste», Giovani Lo Celso rompió el empate al 31.

Para Venezuela esto fue un golpe duro, ya que, segundos antes tuvieron una ocasión clarísima para abrir el marcador. Un contragolpe perfecto de Juanpi Añor y Gleiker Mendoza, dejó solo a Alejandro Marqués frente al arquero, pero lamentablemente, el balón se marchó desviado.

José Contreras la figura de Venezuela

En la segunda parte, hubo mucho roce entre los futbolistas de ambos equipos y el partido se trabo. No obstante, tanto Vizcarrondo como Scaloni realizaron cambios y refrescaron sus seleccionados.

El guardameta criollo, Contreras volvió a ser figura en varias ocasiones, pero Venezuela tuvo sus oportunidades para empatar. Una de las más claras fue del zaguero Teo Quintero, quien con un disparo potente mandó el balón al travesaño.

En líneas generales, este partido evidenció su enorme poderío contra una Vinotinto rejuvenecida que apenas arranca su camino en este nuevo proyecto, tras las decepcionantes Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El próximo compromiso de la selección nacional será ante Belice el lunes 13 de octubre a las 9:00 PM (hora de Venezuela).

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano