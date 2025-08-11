Amistoso internacional: El Almería de España puede con el Al-Nassr Saudí, a pesar del doblete de Cristiano «CR7» Ronaldo 3-2

Íñigo Martínez debutó en el once inicial del equipo saudí.

El UD Almería Stadium acogía el último partido de pretemporada entre Almería y Al-Nassr antes del comienzo de liga. El equipo de Rubi superó la última prueba frente a un equipo rodeado de estrellas y en el que fueron titulares Cristiano Ronaldo, Íñigo Martínez, Joao Félix o Mané, entre otros.

Arribas puso de cara el partido para los almerienses nada más iniciarse, pero la estrella lusa le dio la vuelta con un doblete. Embarba puso el empate antes del descanso y en la segunda mitad, ya sin Cristiano, el Almería se llevó el encuentro con otro tanto de Embarba, que firmó el 3-2 definitivo.

El Almería comenzó el partido de manera inmejorable. A los seis minutos ya ganaba después de un gran pase filtrado de Baptistao que dejaba solo a Arribas para que éste definiera con la zurda a un lado.

Lázaro la iba a tener poco después, primero tras un jugadón de Lopy, aunque su remate se iba a estrellar en el palo derecho de la portería de Nawaf, e instantes después con otro disparo desde la media luna que repelía el larguero tras desviarlo levemente el guardameta con el pie.

Sin embargo, en la primera que tenía el Al-Nassr, no iba a fallar Cristiano a su cita con el gol. El conjunto árabe fabricaba una triangulación maravillosa dentro del área con un taconazo de Joao Félix que le caía a Mané y el senegalés le regalaba el esférico al astro portugués para que pusiera a placer el empate a uno con pierna derecha.

Los de Rubi seguían perdonando, esta vez con una ocasión manifiesta de Baptistao, que remataba en área chica un pase de la muerte de Arribas con el portero vencido, pero el disparo, defectuoso, iba directamente al muñeco.

Tenía la réplica el conjunto de Jorge Jesus en botas de Joao Félix tras una dejada de cara dentro del área de Cristiano, pero el ex del Barcelona la mandaba fuera con un remate en semi caída. Ambos porteros pasaron a convertirse en protagonistas por sus errores.

Andrés Fernández cometía una pena máxima sobre Cristiano tras golpearle después de un mal control y el luso convertía el penalti en el 39’. Cuatro minutos después, un mal despeje de Nawaf lo recogía Embarba para superar al guardameta con un disparo desde un poco más adelante del centro del campo. El partido se iba al descanso con un entretenido empate a dos.

Cristiano Ronaldo se quedaba en la caseta en la segunda mitad. Los rojiblancos se volverían a poner por delante con una jugada fantástica que trenzaba Arribas junto a Marcos Luna y el madrileño le dejaba el balón a Embarba a la altura del punto de penalti que, con un remate de primeras con el interior de su bota derecha, enviaba el balón al fondo de la red para hacer el definitivo 3-2 en el 60’ de encuentro.

Íñigo Martínez, que se estrenaba con su nuevo equipo, disputó 73 minutos, siendo sustituido en la pausa de hidratación. Chumi y Soko tuvieron el cuarto tanto para el Almería, pero Nawaf neutralizó ambas ocasiones con sendos paradones.

El Al-Nassr tuvo la suya en los minutos finales con un disparo de falta de Sadio Mané que se estrelló en la escuadra y que impidió un golazo para el empate.

Ficha técnica

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Marcos Luna, Chumi, Álex Muñoz, Centelles; Lopy, Selvi, Arribas; Leo Baptistao, Embarba y Lázaro.

También jugaron: André Horta, Bonini, Soko, Arnau Puigmal, Melamed, Perovic, y Chirino.

Entrenador: Rubi.

AL NASSR FC: Nawaf; Boushal, Amri, Íñigo Martínez, Ayman; Brozovic, Angelo, Wesley; Mané, João Félix y Cristiano Ronaldo.

También jugaron: Nader, Khaibari, Hassan, Sultan, Ghareeb, Salem y Awad.

Entrenador: Jorge Jesus.

Goles: 1-0, 6’ Arribas; 1-1, 17’ Cristiano Ronaldo; 1-2, 39’ Cristiano Ronaldo; 2-2, 43’ Embarba; 3-2, 60’ Embarba.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Murciano)

Estadio: UD Almería Stadium.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca