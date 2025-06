AmeriCup U-16: La Vinotinto de las Alturas cayó ante Puerto Rico 68-67 en la última jugada

Un triple a falta de pocos segundos para el final sentenció el triunfo boricua en la AmeriCup U16.

La selección nacional U16 de baloncesto cayó por segundo día consecutivo en la AmeriCup. El combinado nacional cedió 68-67 ante Puerto Rico por la segunda jornada del certamen este martes.

Un triple de Eduyn Albino faltando cinco segundos le dio el triunfo al elenco boricua, que ha ganado en sus dos primeros compromisos.

Los dirigidos por Alexis Cedres estuvieron con ventaja en el último parcial, pero no pudieron sostenerla debido a pérdidas clave y también el acierto de Puerto Rico liquidó las aspiraciones de Venezuela.

Cabe destacar que los chamos aún no están eliminados del torneo, esto ya que la fase de grupos de la AmeriCup sólo determina las posiciones para disputar los cuartos de final (1ero vs 4to y 2do vs 3ero).

El jugador más destacado de Venezuela fue Santiago Gines con 15 puntos y nueve asistencias.

El próximo duelo de Venezuela será este miércoles a las 5:00 PM frente a Brasil.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder