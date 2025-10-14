    Amenazas militares y guerra psicológica contra Venezuela se han «logrado contener», aseguró el presidente Nicolás Maduro

    El mandatario garantizó que el país se dirige hacia un período de estabilidad, producción y pleno abastecimiento.

    El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que el «daño colateral», generado por las facciones extremistas dederecha, a través de campañas de «guerra psicológica» amenazas militares, ha sido contenido y garantizó que el país se dirige hacia un período de estabilidadproducción y pleno abastecimiento.

    El presidente Maduro afirmó durante la transmisión del programa presidencial «Con Maduro+» que los esfuerzos desestabilizadores, que buscan promover una invasión contra la nación, no han logrado sus objetivos.

    “Lo hemos logrado contener y Venezuela va a tener un último trimestre de trabajo, producción, generación de empleo y abastecimiento pleno para tener unas Navidades felices y en familia», aseguró el jefe de Estado.

    Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de amenazas militares de la administración estadounidense que se suma a las agresiones económicas con bloqueos y sanciones impuestas a Venezuela desde el año 2015

    El Gobierno nacional, a través de los distintos mecanismos diplomáticos y bajo su filosofía de la «diplomacia de paz», ha denunciado de manera reiterada ante organismos internacionales la existencia de un patrón de amenazas militares y acciones de «guerra híbrida» por parte de Estados Unidos y sus aliados regionales y locales.  

    No obstante, el presidente Maduro, a través de sus políticas, ha logrado que el país mantenga un crecimiento económico sostenido de 17 trimestres consecutivos, al superar las más de mil sanciones que impactaron significativamente a las familias venezolanas; mientras tanto, ha puesto en marcha estrategias en defensa de la integridad territorial con la activación de la Operación Independencia 200.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Globovisión

