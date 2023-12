Alex Ubago volcará sentimientos y canciones este 14 de diciembre en Venezuela

Pasaron 14 años sin venir a Venezuela, pero nunca es tarde para Alex Ubago, el cantautor español regresa a suelo criollo para celebrar 20 años de trayectoria con su nueva gira.

El próximo 14 de diciembre es la fecha escogida y el escenario será suelo capitalino, específicamente, el Centro Cultural Chacao. “Me hizo mucha ilusión volver”, dijo Ubago durante un encuentro con la prensa nacional.

Para esta ocasión, Marilyn Chirinos abrirá el concierto, pero “hasta ahora” Ubago no tendrá artistas invitados en su show, cuya duración será de casi dos horas. Adelantó, que ofrecerá una puesta más íntima y “muy de tú a tú“ con su público.

Alex Ubago celebrará sus 20 años de carrera acompañado de un equipo musical donde destacan Igor Tellechea en la batería. Se paseará por un amplio repertorio, donde no puede faltar “Sin miedo a nada”, “Aunque no te pueda ver” y “Estar contigo”. Si no las canta me “tiran arepas por la cabeza”.

También recalcó que algunos temas tendrán arreglos renovados, acústicos y otros más eléctricos. Asimismo, interpretará “Sigo aquí”, tema que formó parte del largometraje “El planeta del Tesoro” (2002). “Es una canción que disfruto mucho“.

“Espero que tengamos tiempo”

El próximo año quisiera regresar a Venezuela y recorrer varias ciudades. Previo a su nueva visita viene de dar conciertos, muchos de ellos agotados, en Perú, Chile y Uruguay.

Al consultarle sobre lo vivido durante 20 años de trayectoria, es imposible no mencionar el Latin Grammy que obtuvo con “Estar contigo”, tema que formó parte del disco que realizó junto a Lena Burke y Jorge Villamizar.

Sobre hacer trabajos con Lena, no lo descarta. “Podría ser, no te puedo decir que haya un plan de hacerlo en breve espacio de tiempo. Con Lena tengo una relación casi como una hermana y tenemos un proyecto muy bonito que es Alex, Jorge y Lena”.

Alex destaca que fue una producción especial y puntual. “Ahí quedó una amistad para siempre, que no sería raro que en algún momento volviéramos a realizar algo”.

“Al final, se trata de volcar sentimientos y emociones en las canciones”

Tras su gira, Alex seguirá activo cosechando frutos musicales, pero en paralelo, pasando tiempo junto a su familia. De igual manera, destacó que es inevitable el tener que adaptarse a los cambios y maneras de ofrecer música al público.

A pesar de los cambios y la irrupción de la música urbana, destacó que el trasfondo sigue siendo el mismo. En ese sentido, para él es importante editar y ofrecer música, pero siempre en pro de “conectar con la gente” al igual que lo hacía Bryan Adams cuando compartía una canción.

Con información de: VN