Alex Saab: Inversión internacional por más de 40 millones de dólares impulsará las fábricas de cartón en Venezuela

El plan contempla la modernización de equipos e incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral y fortalecer la producción nacional.

Una inversión internacional por más de 40 millones de dólares dará inicio a la recuperación y modernización de las plantas nacionales de cartón, en un proyecto articulado con la vicepresidencia Ejecutiva de la República, el Ministerio de Industrias, el Ministerio del Trabajo y el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.

La iniciativa busca cubrir la demanda interna de empaques de cartón para los sectores de alimentos, farmacéutico y consumo masivo, reduciendo de manera significativa la dependencia de importaciones.

Además, se espera que el proyecto genere cientos de nuevos empleos directos e indirectos, aporte dinamismo a la industria nacional y abra la posibilidad de exportar excedentes en el mediano plazo, convirtiendo al sector cartonero en un eslabón estratégico del encadenamiento productivo del país.

Durante una visita realizada este martes a la planta de cartón ubicada en Petare, el ministro de Industrias y presidente del CIIP, Alex Saab, expresó:

«Para diciembre esta planta estará produciendo al 80 % de su capacidad. Mientras otros venden mentiras sobre el país, nosotros seguimos invirtiendo y creciendo, fortaleciendo la industria nacional, siempre bajo el liderazgo y los lineamientos del presidente Nicolás Maduro», dijo.

Esta inversión forma parte del plan de sustitución de importaciones impulsado por el presidente Maduro, que consolida la soberanía productiva del país y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión