Alertan sobre una modalidad de estafa con bonos falsos del Sistema Patria

Desde el mes de marzo de 2025, la cuenta de Telegram Canal Patria Digital alertó sobre un modus operandi de estafa con bonos falsos del Sistema Patria que circula en redes sociales.

Las personas deben estar muy atentos, ya que circulan unos supuestos subsidios denominados “Gran Ayuda Alimenticia” y “Ayuda Social Nueva Esperanza” que no pertenecen al cronograma de ayudas sociales del Sistema Patria. Por lo cual, solicitan a los usuarios no rellenar formularios y mucho menos dejar sus datos personales en sitios web no autorizados.

De acuerdo al canal de Telegram, le solicitan a las personas que se comuniquen con un número específico, luego les exigen enviar un aporte monetario, bajo la falsa promesa de ser beneficiarios con algún bono.

También detallaron que “En grupos de WhatsApp y Facebook, los estafadores piden a los usuarios comunicarse por WhatsApp donde solicitan altas sumas de dinero y datos personales, número de teléfono, cédula y cuentas de Patria. Atento con este tipo de estafa”.

Así que muy pendientes, porque, uno de los subsidios falsos tiene un valor de Bs. 9.120,00 o 137 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Es imperioso recordar que los bonos otorgados por el Estado venezolano son anunciados a través de los canales oficiales del Sistema Patria. Para confirmar la recepción del beneficio, la persona puede enviar un mensaje de texto al número 3532 o consultar en la aplicación VeMonedero.

Con información de NT