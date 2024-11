Alerta Sanitaria: Advertencia Sobre Solución Usada en Tratamiento de Cáncer

Una alerta sanitaria fue emitida por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ente adscrito al Ministerio de Salud, para el producto Opdivo (Nivolumab) de 10mg/ml, solución inyectable para infusión intravenosa, debido a que no cumple con la debida autorización para ser comercializado en el país.

El producto nombrado corresponde con el número: P.B.1446/22, lote ACH6846 y ACG0770 y no coincide con el permitido para su comercialización, por lo que se indica que se trata de productos falsificados que representan un riesgo para la salud pública, se detalla en un comunicado difundido en la cuenta en instagram del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs).

El medicamento es utilizado comúnmente para tratar distintos tipos de melanoma (cáncer de piel) o para tratamientos de cáncer de pulmón, de células renales o linfoma.

Por ultimo, la solución, al no contar con los permisos correspondientes, no puede ser comercializada ni distribuida en el territorio nacional, debido al riesgo que representa para la salud.

Por medio del documento, la Sacs exhortó a la población a no adquirir medicamentos, alimentos o bebidas que no estén autorizados por el Ministerio de Salud, los cuales deben contar con su debido registro sanitario que tiene que ser mostrado en la etiqueta.

Alfredo Tona / Con Información de Ultima Noticia