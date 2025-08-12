¡Alerta en La Mora!: La Plaza Jacinto Lara sumida en la oscuridad y abandono

La noche cae sobre Cabudare y con ella, la oscuridad se traga un rincón de la parroquia José Gregorio Bastidas. La plaza Jacinto Lara, es un espacio que debería ser el corazón verde del sector La Mora, sin embargo; se ha convertido en una sombra de lo que antes era. Los vecinos, preocupados y cansados, la llaman una «boca de lobo», un lugar donde la maleza y los peligros, superan la tranquilidad.

El equipo periodístico de Noticias Barquisimeto, llegó hasta la zona para conversar con los habitantes, que claman por la atención de las autoridades competentes, como IASPMUPAL o IMFRAVIHPAL e incluso la alcaldía de Palavecino, antes que la situación se vuelva irreversible.

Un lugar que ya nadie usa

Alexis Leal, residente de la urbanización La Mora, nos cuenta la frustración que sienten él y sus vecinos. «Queremos una solución para la plaza,» afirma con vehemencia. «Aquí no hay alumbrado, la maleza crece sin control y hemos llegado a ver hasta culebras que se meten en las casas. Es inaceptable.»

La situación se agrava por los actos ilícitos que, según los vecinos, son cada vez más frecuentes a causa de la oscuridad. La plaza, que alguna vez fue un punto de encuentro familiar, hoy está desierta y solo sirve de refugio para la delincuencia.

«La plaza Jacinto Lara está deteriorada. Solicitamos al gobierno estadal y al municipal que le hagan mantenimiento, porque nunca la han arreglado», explicó Leal. Además, recuerda que «en una oportunidad existió un busto que extrajeron y hasta la fecha no sabemos dónde está».



Calles rotas y accidentes a la vista

Pero los problemas del sector, no se limitan a la plaza. Los vecinos, también señalan el deterioro de la avenida que pasa por la nueva sede de la Universidad Yacambú. Las raíces de los árboles han levantado el asfalto, creando un camino irregular y peligroso.

«Hemos presenciado accidentes, choques imprevistos y caídas de motorizados por lo deteriorada que está la vía», lamenta Leal.

A pesar de la desatención, los habitantes de La Mora no se han quedado con los brazos cruzados. Se han organizado para podar la maleza y mantener el lugar lo más limpio posible, un esfuerzo que, aunque aplaudible, no es suficiente para devolverle la vida a la plaza.

Un llamado desesperado

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades a través de este medio para que «recuperen esta plaza». Piden la instalación de alumbrado público para que el espacio pueda ser disfrutado por las familias. «Queremos que realmente se aboquen a la mejoría del lugar y principalmente, la colocación de alumbrado para que se pueda disfrutar en familia», insiste Leal.

También proponen la creación de un espacio para hacer ejercicios y bailoterapias, una idea que podría reactivar la vida comunitaria y devolverle a la plaza su papel como centro social del sector.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB