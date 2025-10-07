El pasado 6 de octubre de 2025, se registró el trágico hallazgo de varias mascotas muertas en la Urbanización Roca Amazonas, entre ellas, la perrita Nevada, propiedad del periodista deportivo Luis Miguel Rodríguez. La muerte de los animales ha generado gran preocupación en la comunidad, especialmente por los indicios de envenenamiento que rodean estos lamentables sucesos.

La mascota, que residía en el sector, fue encontrada muerta en la propiedad de su dueño. Según los indicios veterinarios iniciales, se presume que Nevada fue víctima de un envenenamiento mientras se encontraba en un parque cercano a la urbanización.

Este lamentable hecho ha generado preocupación y un llamado a las autoridades y vecinos para investigar las circunstancias exactas de la muerte.

Leer también: Caso Erick Castillo: Camioneta del presunto homicida fue «escoltado» por policías tras el crimen



Alerta en Barquisimeto: Mascotas muertas y personas intoxicadas con veneno para ratas

El incidente se suma a un caso anterior ocurrido en el sector Patarata y ha encendido las alarmas en la comunidad. Rodríguez relató que el calvario de Nevada comenzó cerca de las 5:30 p.m. en el parque de grama ubicado detrás de la Torre Pamoni. La mascota se desesperó al oler algo en el pasto, y minutos después, el periodista descubrió en el lugar el cadáver de un gato que, aparentemente no presentaba signos de ataque físico, sugiriendo un posible envenenamiento.

Al regresar a su apartamento, Nevada comenzó a mostrar síntomas graves: ladró, chilló, se retorció y finalmente convulsionó. Inmediatamente, fue trasladada a una clínica veterinaria. A pesar de los esfuerzos del personal que la atendió por más de diez minutos, la perrita no logró sobrevivir. Los veterinarios indicaron que las reacciones eran consistentes con una intoxicación por fluoracetato de sodio, una sustancia letal e ilícita en Venezuela, según sus conocimientos (Veneno para ratas).

Llamado a la comunidad y riesgo humano

El riesgo del potente veneno no se limitó a las mascotas. El periodista @unluismiguel junto a su compañera María Verónica Rivero, presentaron síntomas de intoxicación. Ambos tuvieron que ser trasladados a una clínica para recibir atención médica, que incluyó la administración de soluciones y antialérgicos, prolongándose hasta las 4:00 de la madrugada.

El suceso motiva a Luis Miguel Rodríguez a hacer un llamado de atención urgente a todos los vecinos con mascotas (perros, gatos, morrocoyes) e hijos pequeños. «Murió un gato, un perro y también dos personas estuvimos a riesgo de intoxicación por un veneno que echaron en la grama», lamentó. «Esto es inhumano, porque cualquier persona corre el riesgo», concluyó, al tiempo que informó de lo sucedido al grupo de condominio de su urbanización.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB