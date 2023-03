Alerta de deforestación e incendios en el municipio Torres del Estado Lara

De 2001 a 2021, eL municipio Torres, del estado Lara, Venezuela perdió 21.900

ha de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 4 % de la cobertura

arbórea total, como consecuencia de la deforestación, también en el mismo

periodo de tiempo, el municipio Torres, Lara, Venezuela perdió 820ha de

cobertura arbórea a causa de los incendios. La ubicación exacta de estas

deforestaciones y de los incendios en el municipio ocurridas en el municipio Torres del estado Lara, se realizan en 3 sectores: zona alta límite con Trujillo latitudes 9.9362 y longitud -70.2710 cercano a el embalse los quediches, límite con el estado Zulia latitudes 10.1435 y longitud -70.6742 y por ultimo límite con el

municipio moran del estado Lara latitudes 10.0062 y longitud -69.8975, próximas

al embalse atarigua. El municipio Torres registra las tasas más altas de

deforestación e incendios del estado Lara.

Los bosques juegan un papel fundamental en el ciclo del agua. Filtran el agua y fijan los nutrientes, por lo que son necesarios para una buena calidad del agua, La deforestación, por su parte, provoca la pérdida de funciones clave de los ecosistemas y repercute en

los embalses ya que altera los patrones de flujo o intensifica la carga de nutrientes de los mismos. La gran cantidad de deforestación puede cambiar el estado de ambos embalses QUEDICHE Y ATARUGUA de embalse meso trófico al estado eutrófico, al aumentar el flujo de nutrientes (fosforo y nitrógeno) de la cuenca. La eutrofización hace

que crezcan floraciones de algas potencialmente dañinas a la calidad del agua de ambos embalses.

Las deforestaciones eliminan la infiltración del agua a través de las raíces de los árboles y provoca la escorrentía superficial, aumenta el transporte de sedimento, degradando los cauces fluviales erosionando y arrastrando material solido hasta causar daños de aterramiento a los embalses y por ultimo provocar la pérdida de la calidad del agua de

ambos embalses.

Estamos consciente de la importancia y necesidad de monitorear las masas de agua de ambos embalses, con tecnología que proporciona datos en tiempo real sobre la calidad del agua. Para determinar la calidad del agua, medir parámetros como la clorofilaA, la ficocianina, el nivel de pH, la temperatura del agua, la turbidez y el oxígeno disuelto en ambos embalses.

Es importante mencionar que el agua que se consume en el municipio torres es agua no potabilizada y sus habitantes no la reciben de manera continua y segura como lo establece LEY ORGANICA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y DE SANEAMIENTO, la cual establece el suministro de agua potable de

manera segura y continua.

La mayoría de estas deforestaciones están asociadas a la actividad de explotación del

carbón en las parroquias Reyes Vargas y Camacaro; lo cual viene siendo denunciado desde principios de año. Se sabe que estas talas se realizan con el objetivo de hacer carbón vegetal, el cual luego es vendido en la capital, Barquisimeto y en otras ciudades.

Por ultimo debo anunciar que el permiso concedido por el MINISTERIO DE

ECOSOCIALISMO para la explotación del sílice en el municipio torres, contiene muchas debilidades de orden técnico, por estar sustentando por un estudio DE IMPACTO AMBIENTAL denominado “IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL V/S DESARROLLO LOCAL, PROPUESTA DE EXPLOTACION DE MINA DE SILICE, EN EL CERRO EL PLAN “promovido por INESCO SRL Y AGROPECUARIA DOÑA LUCINDA y

asesorado por el Msc. Ramón rojas. dichos estudios no contiene la identificación,

predicción e interpretación de los impactos ambientales del proyecto o actividad de

explotación del sílice en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Autoridades Públicas competentes. En dicho estudio

presentado por los proponentes no se encuentran Los elementos de la matriz de

importancia que identifican el impacto ambiental generado por la acción simple de una actividad, sobre un factor ambiental considerado. La importancia del impacto es pues, la relación mediante la cual se mide cualitativamente el impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.

Debemos detener las deforestaciones en el municipio torres porque considero taren

consecuencias adversar a la vida de sus habitantes.

Ing. Alvaro Zambrano Carrera

INGENIERO FORESTAL CIV. 149.363

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE

MANAGER PROJECT PMI – CONSULTOR FORESTAL Y AMBIENTAL

[email protected]