¡ALERTA! Aplicaciones como Magis TV y Flujo TV buscan robar tu identidad y datos personales

Tras la detención del representante de MagisTV y Flujo TV en el estado Zulia, el abogado y asesor legal de Simple TV, Rafael Ortín, enfatizó que el país se está «enseriando y entendiendo» la magnitud de lo que puede significar el daño de estas aplicaciones ilegales. Apuntó que lo ocurrido no es sólo grave porque se hace un uso no autorizado de contenido protegido, sino que también vulnera la identidad y los datos de las personas.

«Si ves la denuncia es por el uso no autorizado de contenido protegido por el derecho de autor, pero aquí lo que más le llamó la atención al juez es el problema relativo al robo de datos, y eso es el negocio del siglo, el robo de datos que se comercializa en plataformas donde está involucrado una organización delincuencial a nivel mundial y regional que es lo que nos puede afectar».

Explicó que estas aplicaciones tienen los virus troyanos que roban identidad de quien las instala, «roban tu clave bancaria, fotos de tus hijos y videos. Cuando le das permiso a estas aplicaciones como películas y series, tú crees que son inofensivas, pero una vez instaladas, el daño es enorme».

Explicó que quienes hicieron la denuncia contra la piratería ilegal en Zulia fueron los creadores del contenido audiovisual de series y películas de plataformas que son legales, es decir, contenido protegido por derecho de autor de las productoras internacionales Paramount Picture Corporation, Columbia Picture Industries INC, Sony Picture Televisión INC y Disney Enterprise INC.

«Estas casas productoras que invierten muchísimo, tienen clientes que ellos dan licencias a determinadas cableoperadoras a través de un pago para que uno se suscriba de manera legal y pueda disfrutar de todos estos contenidos», pero todo está siendo vulnerado por aplicaciones ilegales.

Añadió que, de no ponerse un freno a la ilegalidad, esto podría llevar al cierre de la industria legal, «¿para que yo voy a vender en Venezuela una licencia o hacer una inversión en una cableoperadora que produce contenidos si alguien puede comprarla por hasta 4 – 9 dólares y disfrutar de casi 2 mil canales?», cuestionó.

Durante una entrevista indicó que los bloqueos no son estáticos, «eso fue lo que hicieron las casas productoras con los dominios y direcciones de IP, donde puedes disfrutar de ese contenido no autorizado por una aplicación ilegal».

Ortín puntualizó que quienes vendían de manera ilegal paquetes, pueden rápidamente crear un nombre dominio y con sencillos requisitos dar otros nombres de dominio espejo y operar nuevamente desde la ilegalidad.

«Tiene que ser dinámico en el sentido que constantemente debe haber un flujo de información entre ese tribunal en el estado Zulia y estas casas productoras que iniciaron la denuncia, diciéndole que aparte de estos cien que acabas de cerrar probablemente en el futuro habrá cien más, y esto se hace sin necesidad de otra denuncia penal, sino que este bloqueo debe ser dinámico hacia el futuro».

Agregó que, de lo contrario, la medida que se intenta establecer para evitar este delito pudiera no ser eficaz.

Con información de UR.