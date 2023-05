Alcaldía de Iribarren realizó las primeras 20 colposcopias con el IMMI

Para seguir previniendo la salud sexual de las mujeres de Iribarren, la Alcaldía por medio del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMI) adicionó a su programa de salud preventiva, el examen de colposcopia, el cual se realiza principalmente para detectar células cancerígenas en el cuello uterino.

“Realizamos la primera jornada con atención a 20 damas del municipio, es importante resaltar que las féminas atendidas han sido controladas en nuestra sede y por ende requieren de más exámenes que coadyuven a su salud reproductiva de allí la importancia de haber adicionado la colposcopia a estas evaluaciones que debo recordar gracias al permanente apoyo de nuestro Alcalde Luis Jonás, son gratuitas” expresó presidenta Alba López, presidenta del IMMI.

López subrayó que este nuevo examen médico complementa las citologías, mamografías y ecosonogramas que ya vienen brindándose en el IMMI acción qué se acompaña con talleres y charlas psicoeducativas para la prevención del cáncer de cuello uterino y mamas y sobre la erradicación de la violencia de género.

Greoris Rojas, habitante de la parroquia Guerrera Ana Soto, expresó “He tenido una excelente atención, la gestión del Alcalde Luis Jonás ha sido muy buena y me alegra que haya creado este instituto para nuestro bienestar integral; una colposcopia en un centro privado me costaba alrededor de los 40 dólares, aquí no pagué nada”.

